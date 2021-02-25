В 2020 году упали инвестиции в авиационную отрасль и сферу культуры и развлечений.

По итогам 2020 года капитальные инвестиции в Украине обвалились на 38,2%. При этом, за минувший год освоено 419,837 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

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В четвертом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года снижение капинвестиций составило 42,9%, в третьем - 36,2%, во втором - 34,4%, в первом квартале — 35,5%.

Самое значительное сокращение капинвестиций в 2020 году по сравнению с 2019 годом было зафиксировано в Херсонской (на 67,3%), Закарпатской (на 58%), Киевской (на 57%), Львовской (на 50,8%), Николаевской (на 48%) и Ивано-Франковской областях (на 45,3%). В Киеве спад составил 36,3%.

В отраслевом срезе самый значительный обвал зафиксирован в авиации — 75,9% и сфере культуры, спорта и развлечений - 71,1%. Также заметный спад произошел в складском хозяйстве - 54,3%, оптовой торговле - 48,5%, здравоохранении - 47,5%, сельском хозяйстве - 45,4%, образовании - 45,7%, в сфере временного размещения и организации питания - 44,8%, промышленности - 43,6%.

В то же время в сфере в почтовой и курьерской деятельности капинвестиции возросли в 7,3 раза.

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций. По итогам прошлого года их доля составила 66,5% общего объема всех вложений.

Доля средств местных бюджетов на уровне 10,4%, госбюджета - 8,7%, кредитов банков и других займов — 6,7%, населения на строительство жилья - 4,9%, инвесторов-нерезидентов - 0,4%.

Внешнеторговый баланс Украины

По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 млрд долл., что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

По оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.

По состоянию на 1 февраля 2021 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2020 год был сведен с дефицитом 1,677 миллиарда долларов против дефицита в 12,5 миллиарда долларов годом ранее.

Внешнеторговый баланс Украины за январь-декабрь 2020 года был сведен с дефицитом 255,5 млн долл. против 3,689 млрд долл. по итогам 2019 года.

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Автор: УНИАН