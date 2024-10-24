В Украине некоторые гривни исчезнут из обращения: какие купюры заменят

Отмечается, что процесс наянутся с 1 ноября.

Некоторые украинские банкноты будут изымать из обращения. Национальный банк Украины заменит купюры старого образца новыми.

В пресс-службе НБУ отметили, что речь идет о банкнотах номиналом 50 и 200 гривень определенного года выпуска.

"С 1 ноября 2024 года Национальный банк Украины вместе с другими банками постепенно начнет изымать из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривен. Речь идет о купюрах старого образца, которые выпустили в 2003 – 2007 годах", - говорится в сообщении.

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При этом указано, что намеренно обменивать купюры не нужно, ведь они остаются законным платежным средством, но банки больше не будут выдавать банкноты старого образца.

Изъятые купюры номиналом 50 и 200 гривень будут утилизированы, а их место займут купюрами аналогичного номинала нового образца, печь идет о гривнях, выпущенных с 2014 года.

Выпуск новых денег в Украине - последние новости

В Украине намерены заменить все копейки на "шаги". При этом глава НБУ Андрей Пышный заявил, что "монетарная реформа" не предусматривает никаких дополнительных расходов ни из госбюджета, ни из бюджета НБУ на разработку эскизов и чеканки новых монет.

По его словам, дискуссия, которую несколько месяцев велась преимущественно в среде научной, вышла в среду общественности, "за двери научных учреждений и музеев".

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