Пышный заявил, что отказа от мелкой разменной монеты не планируется.

Глава НБУ Андрей Пышный заверил, что в Национальном банке сейчас не планируют выпускать банкноту номиналом в 5000 гривень и проводить деноминацию мелкой монеты.

В интервью LIGA.net его спросили о том, будет ли банкнота номиналом в 5000 гривен (условный эквивалент 100 долл. США).

"Пока мы не планируем этого. Считаем, что на сегодня существующие номиналы полностью соответствуют текущей ситуации", – ответил он.

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Пышный также заявил, что отказа от мелкой разменной монеты тоже не планируется.

"О деноминации – это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет", – поснил он.

Выпуск новых денег в Украине

Никаких дополнительных расходов ни из государственного бюджета, ни из бюджета Национального банка Украины на разработку эскизов и чеканки новых монет "шаг", которые сменят "копейку", не будет. Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, дискуссия, которую несколько месяцев велась преимущественно в среде научной, вышла в среду общественности, "за двери научных учреждений и музеев".

"Дерусификация в сфере денежного обращения как часть больших изменений, которые проходит страна, избавляясь от влияния России, требует нашего внимания. Все украинское, чего нас лишили и что мы познаем заново - требует нашего внимания", - подчеркнул Пышный.

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