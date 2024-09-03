По словам главы Нацбанка, новые монеты будут находиться в обращении параллельно с копейками.

Никаких дополнительных расходов ни из государственного бюджета, ни из бюджета Национального банка Украины на разработку эскизов и чеканки новых монет "шаг", которые сменят "копейку", не будет. Об этом в Facebook написал глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, дискуссия, которую несколько месяцев велась преимущественно в среде научной, вышла в среду общественности, "за двери научных учреждений и музеев".

"Дерусификация в сфере денежного обращения как часть больших изменений, которые проходит страна, избавляясь от влияния России, требует нашего внимания. Все украинское, чего нас лишили и что мы познаем заново - требует нашего внимания", - подчеркнул Пышный. Видео дня

Он отметил, что вокруг этого вопроса возникло "больше всего манипуляций и фантазий".

"Отвечу сразу всем, кто уже жонглирует цифрами, какими-то мифическими миллионами миллиардов. Никаких дополнительных расходов на разработку эскизов и чеканки "шагов" не будет. Ни из государственного бюджета, ни из бюджета НБУ. Новые монеты будут находиться в обращении параллельно с копейками. И это также позволит избежать дополнительных расходов на утилизацию "копеек" и изготовление "шагов" на их замену", - подчеркнул глава НБУ.

Изменение названия разменных монет в Украине: что известно

На днях глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что в Украине исчезнут "копейки", зато появится монета под названием "шаг". По его словам, это делается для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.

Как сказал Пышный, такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации.

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