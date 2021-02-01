Служба безопасности Украины приняла активное участие в срыве собрания акционеров ПАО "Мотор Сич" 31 января 2021 года.

Как пишет kp.ua, помимо силового захвата здания, где могло пройти внеочередное общее собрание акционеров компании, за считанные часы до этой акции СБУ заручилась "секретным" судебным решением о запрете на внесение изменений о "Мотор Сич" в государственные реестры.

"В пятницу вечером акционеры обнаружили, что существует судебный запрет на все регистрационные действия по "Мотор Сич", а также наложен 4-й арест на акции компании, чтобы сделать невозможным проведение собрания акционеров или реализацию его решений, если акционерам удастся провести собрание. На момент появления запрета на все регистрационные действия в системе судопроизводства не было данных даже о номере судебного производства, не было данных о распределении или рассмотрении такого дела в открытых графиках проведения судебных заседаний и рассмотрения дел. То есть данные о блокировке любых регистрационных действий в отношении "Мотор Сич" ее акционеры получили не из судебной системы, а из другого источника, куда сведения не могут попасть ранее, чем отобразятся в самом судебном реестре", – указал на манипуляции с судебной системой и электронными госреестрами юрист одного из держателей акций "Мотор Сич", наблюдавший за организацией и подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

Отмечается, что слова собеседника доказывает реквизит "не определено" в поле, где должна содержаться информация о времени передачи судебного решения для их открытого реестра.

Также журналисты акцентируют, что, помимо этого, появление решения суда в открытом публичном реестре на протяжении суток можно считать молниеносным – обнародования решений часто происходит через недели после их принятия:

"Равно как не менее удивительно оперативное прохождение документа в суде - принятие ходатайства следователя СБУ в последний день рабочей недели, рассмотрение и вынесение решения в тот же день и последующая подготовка детального текста самого решения на нескольких страницах для его обнародования в открытом реестре. В обычных случаях вся последовательность этих действий также может занять несколько дней или даже недель".

К нынешнему времени в госреестре судебных решений уже появился текст определения суда, которым по инициативе СБУ запрещены любые регистрационные действия в отношении "Мотор Сич", а также арестованы ее акции.

Указывается, что это решение принял Шевченковский районный суд Киева, хотя ранее хозяйственный суд Запорожской области отклонил веерные спам-иски со схожими требованиями, которыми также была предпринята попытка сорвать проведение общего собрания акционеров и запретить любые регистрационные действия в отношении "Мотор Сич", если акционерам все же удастся провести собрание.

Уже в воскресенье 31 января после атаки на здание, где могли собраться акционеры ПАО "Мотор Сич", после полудня Служба безопасности Украины сообщила, что проводит следственные действия в рамках уголовного производства о незаконном собрании акционеров. В сообщении СБУ ссылается, что ее действия санкционированы столичным Шевченковским райсудом. В своем ходатайстве к суду СБУ сослалась на уголовное дело под номером 22017000000000272 от 06.07.2017 года, которое на протяжении трех лет до проведения общего собрания акционеров 31 января 2021 года Служба не расследовала. Это уголовное дело уже стало предметом изучения Государственного бюро расследований – действия СБУ сочли противозаконными, а китайские акционеры "Мотор Сич" обрели статус потерпевшей стороны от противозаконных действий СБУ.

"Таким образом, СБУ оказалась не только напрямую причастна к срыву общего собрания акционеров "Мотор Сич", но и сделала первые официальные заявления и предприняла первые действия в адрес компании лишь через четыре года после возбуждения уголовного дела", – пишет издание.

Отмечается, чтобы гарантированно сорвать собрание акционеров утром 31 января к зданию, где могло пройти собрание акционеров "Мотор Сич", были стянуты силовые спецподразделения СБУ и бойцы Нацгвардии. Бойцы Службы безопасности первыми постучались в двери административного здания, где не было никого из акционеров:

"В это же время у здания собрался немногочисленный пикет из спортивных юношей с транспарантами. Как оказалось позже, титушки исполняли роль сотрудников "Мотор Сич", поскольку никто из 10-20 тысяч сотрудников завода не принял участия в мероприятии. Благодаря случайному казусу, когда у одного из пикетчиков слетела защитная маска, в нем узнали 21-летнего боевика одной из парамилитарных радикальных группировок, оказывающей содействие СБУ".

Прибывшие на место депутаты от президентской парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Яцык, Максим Пашковский, Евгений Шевченко, Артем Кунаев и Геннадий Касай не смогли пояснить цели своего присутствия.

Компания Skyrizon в своем официальном заявлении по поводу санкций и произошедшего в день собрания акционеров назвала поведение Украины "варварским грабежом" и "серьезным нарушением законных прав и интересов китайских компаний, беспрецедентным неуважением к принципам и правилам международной торговли".

Для Украины проведение собрания акционеров "Мотор Сич" было последней возможностью избежать грядущего международного арбитража – китайские инвесторы "Мотор Сич" намерены взыскать ущерб в размере $3,5 млрд за "противозаконную экспроприацию" ее украинского актива, которой Украина нарушила соглашение с Китаем о взаимном поощрении и защите инвестиций.

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Автор: УНИАН