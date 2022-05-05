Бюджетные учреждения и фонды общеобязательного государственного социального страхования не могут получить компенсации за работу для переселенцев / фото УНИАН

На портале "Дия" появилась новая услуга: предприниматели могут получить 6500 грн за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Многие люди остались без работы и дома и вынужденно переехали в другие области Украины. Теперь когда нанимаете на работу украинца, который получил справку ВПО, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривень за первый и второй месяц работы человека", - отметил чиновник.

Как получить 6500 грн за трудоустроенного переселенца

Если предприниматель хочет получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, ему следует заполнить заявку на портале "Дия", а затем подписать ее КЭПом.

Заявление будет отправлено в Государственный центр занятости.

Кто может получить 6500 грн компенсации

Критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю:

  • переселенец трудоустроен после 24 февраля 2022 года - при условии, что он получил справку тоже после 24 февраля;
  • переселенцу выплачивают зарплату не меньше минимальной;
  • уплачивается единый взнос на общеобязательное социальное страхование;
  • подана налоговая отчетность за 4 квартал 2021.
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Как сообщал УНИАН, в апреле Кабинет министров принял решение о запуске совместно с Организацией Объединенных Наций двух программ выплат для внутренне перемещенных лиц. Вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, могут получать по 2 200 гривень ежемесячно на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение трех месяцев.

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