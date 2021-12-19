По мнению аналитика, в ближайшее время курс будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривень за доллар.

На следующей неделе курс доллара приблизится к отметке 27,5 гривень. По мнению аналитиков, связано это с тем, что в конце года рынок насыщается валютой.

Своим прогнозом поделился аналитик международной финансовой компании "Альпари" Олег Алексеев, пишет "РБК-Украина".

"Со следующей недели рынок будет уверенно идти до отметки 27,5 гривень за доллар. Такие котировки будут связаны с тем, что выплачиваются зарплаты перед Новым годом, и скорее всего люди начнут менять доллар на гривню, поскольку праздники уже не за горами, да и рынок в свою очередь будет насыщаться валютой", – заявил он.

Алексеев уверен, что в ближайшее время курс, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривень за доллар. К смещению доллара к его максимальному осеннему пику – 27,4 гривень может привести появление энергоимпортеров на рынке.

Читайте такжеКурс гривни прошел пик осеннего ослабления – аналитикиАналитик напомнил, что официальный курс на пятницу, 17 декабря, был установлен Нацбанком на том же уровне, что и в четверг – 27,19 гривень за доллар, а вот евро подорожал на 23 копейки – до 30,84 гривень.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины на понедельник, 20 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Катерина Шварц