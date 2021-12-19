На следующей неделе курс доллара приблизится к отметке 27,5 гривень. По мнению аналитиков, связано это с тем, что в конце года рынок насыщается валютой.
Своим прогнозом поделился аналитик международной финансовой компании "Альпари" Олег Алексеев, пишет "РБК-Украина".
"Со следующей недели рынок будет уверенно идти до отметки 27,5 гривень за доллар. Такие котировки будут связаны с тем, что выплачиваются зарплаты перед Новым годом, и скорее всего люди начнут менять доллар на гривню, поскольку праздники уже не за горами, да и рынок в свою очередь будет насыщаться валютой", – заявил он.
Алексеев уверен, что в ближайшее время курс, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривень за доллар. К смещению доллара к его максимальному осеннему пику – 27,4 гривень может привести появление энергоимпортеров на рынке.
Читайте такжеКурс гривни прошел пик осеннего ослабления – аналитикиАналитик напомнил, что официальный курс на пятницу, 17 декабря, был установлен Нацбанком на том же уровне, что и в четверг – 27,19 гривень за доллар, а вот евро подорожал на 23 копейки – до 30,84 гривень.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины на понедельник, 20 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.