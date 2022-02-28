Правительство серьезно расширило перечень товаров критического импорта, поделился премьер.

Кабинет министров на внеочередном заседании расширил перечень товаров критического импорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабинет министров существенно расширил перечень товаров критического импорта. Его пополнили, в частности, мясо и съедобные субпродукты, молоко и молочные продукты, овощи, орехи, кофе, чай, зерновые культуры, пшеничная мука, соки, жиры и масла, сахар и кондитерские изделия. Также в список был включен ряд товаров военного назначения", - сказал он.

Также Шмыгаль сообщил о создании координационного центра по обеспечению продовольственными продуктами, лекарствами, питьевой водой и топливом, который будет работать 24/7 для обеспечения пострадавших от войны городов и регионов всем необходимым.

Кроме этого, правительство на время действия военного положения упростило процедуру закупки товаров, работ и услуг для нужд армии, для нужд обороны, обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования государства. Такие закупки будут осуществляться по решению руководителя заказчика или органа управления государственным имуществом.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.