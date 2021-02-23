Три четверти госпредприятий являются неработающими, неэффективными или неприбыльными.

Кабинет министров не имеет информации о работе 350 государственных предприятий.

Об этом во время публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030 заявила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.

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"Значительное количество субъектов хозяйствования, это 75%, являются неработающими, неэффективными или неприбыльными. По состоянию на 1 октября 2020 года в сфере управления 87 субъектов пребывало 3348 субъектов хозяйствования, из которых работающими были 1479, это 44,2%, неработающих – 1519. По состоянию 350 субъектов хозяйствования вообще отсутствует информация", - сказала она.

По её словам, прибыльными являются 851 госпредприятие, что составляет 57,5% от общего числа работающих или 25,4% от общего количества ГП. Бесприбыльно работают 63 предприятия, а ещё 565 работающих госпредприятий являются убыточными.

Большая приватизация

В январе 2020 года Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год, куда вошли 11 предприятий энергетической сферы, а также "Объединенная горно-химическая компания", заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", предприятия "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".

29 октября 2020 года Кабмин отменил передачу на приватизацию части госпредприятий.

В конце 2020 года Кабинет министров предложил Верховной Раде разблокировать этот процесс.

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Автор: Дмитрий Шварц