С 1 марта предприятие временно аннулирует действие трудовых договоров с частью работников.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину крупнейший в Европе завод тяжелого машиностроения - Новокраматорский машиностроительный завод – заявил о приостановке работы.

Как говорится в сообщении на сайте предприятия, так как предприятие находится в Донецкой области, с целью защиты жизни и здоровья рабочих, завод временно остановил работу и перевел работников в простой.

"На территории Донецкой области продолжаются боевые действия, отсутствуют новые производственные заказы, значительно ограничена возможность обеспечения предприятия электроэнергией", — говорится в заявлении компании.

Видео дня

По этим причинам, нет возможности обеспечить безопасность и выполнение производственных задач работниками структурных подразделений НКМЗ.

С 1 марта предприятие временно аннулирует действие трудовых договоров с частью работников. Руководство завода подчеркивает, что аннулирование договоров не означает увольнение сотрудников. До начала российского вторжения в Украину на НКМЗ работало 8800 человек.

Новокраматорский машиностроительный завод

Новокраматорский машиностроительный завод — крупнейшее в Европе предприятие тяжелого машиностроения. Градообразующее предприятие Краматорска с 1930-х гг. Завод занимает территорию 328 га.

Предприятие имеет дивизионно-функциональную структуру из пяти производств, разделённых по выпускаемой продукции. Всего цехов 39, из них 15 механических, 10 металлургических, 3 сварочных, 11 вспомогательных. Завод является одним из лидеров управленческих инноваций на Украине.

После российского вторжения в Украину эксперты заявляли о том, что национализация Новокраматорского машиностроительного завода не даст агрессору возможность завладеть стратегическим ресурсом.

Вас также могут заинтересовать новости: