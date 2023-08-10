В Украине продолжается война, но частные инвесторы даже в таких условиях готовы финансировать новые проекты в сфере энергетики, производства семян и сигарет, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, в прошлом году валовой внутренний продукт в Украине сократился на 29,5%. "Однако пока на конференциях ломают головы над тем, сколько миллиардов долларов будет стоить восстановление страны, американские финансовые группы, такие как BlackRock, заявляют о намерениях инвестиций", - говорится в статье.

Пока инвесторов можно посчитать на пальцах. Швейцарская корпорация продуктов питания Nestlé планирует вложить 40 млн евро в расширение завода по производству лапши быстрого приготовления. Ирландская компания Kingspan собирается в течение 5 лет построить новый завод в Украине стоимостью 200 миллионов евро. Немецкие гиганты Bayer AG и Fixit также объявили о миллионных инвестициях. Недавно табачная корпорация Philip Morris заявила о намерении построить новую фабрику по производству сигарет под Львовом.

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Табачный гигант с первых дней полномасштабного вторжения прекратил свое производство в Харьковской области из соображений безопасности. Административное здание на территории бывшего завода получило повреждения в результате ракетного удара. Восстановление своих мощностей важно для компании. В охваченной войной стране сейчас почти каждая третья проданная пачка сигарет произведена нелегально. Однако в своих интервью представители Philip Morris больше акцентируют внимание на поддержке украинской экономики.

"Эта инвестиция является сильным сигналом уверенности в украинской экономике, украинском народе и в будущем Украины", — отметил Массимо Андолина, президент Европейского региона Philip Morris International.

Новая фабрика, стоимостью 30 млн долларов, будет расположена на западе Украины, неподалеку от Львова. Ожидается, что она удовлетворит внутренний спрос и будет производить около 10 миллиардов сигарет в год. В компании говорят, что новое место выбирали из соображений безопасности для сотрудников и их семей. В этом регионе ракетные удары были менее интенсивными с начала вторжения.

"Наше решение приостановить производство в Харькове с первого дня вторжения объясняется стремлением обеспечить безопасность нашего персонала там", - говорит Андолина. Он отметил усилия корпорации по перемещению сотрудников в те районы Украины, которые меньше пострадали от войны, а также за границу. Вариант строительства новой фабрики в Польше, то есть в более безопасной местности, табачная корпорация отклонила. "Наше решение инвестировать в новое производство в Украине соответствует нашему желанию, чтобы продукция для внутреннего рынка производилась внутри страны", — говорит он, добавляя, что этот шаг также имеет целью стать сигналом для других компаний из-за рубежа инвестировать в Украину.

По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, многие компании уже начеку. Одним из примеров является немецкий производитель строительных материалов Knauf. Компания потеряла свое предприятие в Донецкой области, в которое было инвестировано 200 млн евро. Однако руководство компании говорит, что Knauf намерена построить новый завод в Украине, как только позволят условия. Сейчас поставки для внутреннего рынка поступают с завода под Киевом, который был сначала приостановлен, а затем вновь запущен в середине 2022 года. Knauf также размышляет о участии в реконструкции социальных объектов, таких как детские сады, школы, больницы и т. д.

Исполнительный директор Украинского агентства по привлечению инвестиций UkraineInvest Сергей Цивкач называет сумму в 400 млн долларов иностранных инвестиций, привлеченных только в 2022 году. Она не учитывает инвестиции Bayer на 60 млн долларов в новый семенной завод и 30 млн долларов от Philip Morris.

Однако это цифры несоизмеримые, если сравнить с общей суммой убытков, причиненных инфраструктуре Украины, вследствие военной агрессии России. По оценкам Киевской школы экономики, эта сумма составляет 144 млрд долларов. У Сергея Цевкача есть длинный перечень отраслей, куда он хотел бы привлечь иностранных инвесторов. Среди них вооружение, металлургия, сельское хозяйство, энергетика, фармацевтика, логистика, деревообработка и др. Кроме этого, во время войны продолжается приватизация имущества, которое сейчас находится в государственной собственности. Это позволит также привлечь дополнительное финансирование.

Украинские власти делают многое для того, чтобы успокоить опасения инвесторов. Это касается не только возможных убытков от войны. На повестке дня также становятся старые проблемы: бюрократия, сложное налоговое администрирование и коррупция. В конце июня Зеленский объявил о создании специального суда для исков от иностранных инвесторов. Коррумпированным судьям в будущем грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, украинские инвесторы теперь могут застраховать до 90% потенциальных убытков от военных рисков. Франкфуртский банк развития ProCredit, который осуществляет банковские операции в Украине, стал первым бенефициаром предложения Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (MIGA), члена группы Всемирного банка.

Предварительно Украина достигла согласия с G7 и ЕС относительно инвестиционных гарантий. Соглашение предусматривает долгосрочные и "доступные" займы от международных финансовых организаций, таких как Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

"Понятно, что в нынешней ситуации большое количество иностранных компаний еще не готово инвестировать в Украину", – говорят инвестиционные консультанты Rödl & Partner. Они понимающе относятся к тем компаниям, которые колеблются перед лицом продолжающихся атак беспилотников. Томаш Фиала, основатель украинской инвестиционной компании Dragon Capital, также не возлагает слишком больших надежд на частных инвесторов. "Например, инвестиционные банки Goldman Sachs и Blackrock, поддерживают Украину, однако они ждут окончания войны, прежде чем инвестировать большие суммы средств", – отмечает он.

Зато, идут разговоры о высоких ожиданиях от украинского Фонда развития, который правительство планирует запустить вместе с американскими финансовыми корпорациями JPMorgan и BlackRock. С таким заявлением выступил Зеленский в начале года в Нью-Йорке. По его словам, фонд призван использовать "инновационные и традиционные финансовые инструменты".

Также было упомянуто об участии крупного донора из Австралии: мультимиллиардера и филантропа Эндрю Форреста. Он заявил, что хочет внести в фонд 500 млн долларов. Во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне Форрест говорил о перспективе еще больших инвестиций, но связывал это с эффективной борьбой против коррупции.

По материалам Frankfurter Allgemeine Zeitung