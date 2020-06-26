В Украине в мае ускорилось подорожание продуктов питания

Рост цен на продукты питания в мае этого года составил 2,7%, тогда как в апреле - 2,5%.

Рост цен на продукты питания в мае ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, что может быть связано со стремлением производителей быстро компенсировать потери за месяцы карантина.

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Об этом говорится в обзоре инфляции Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно отчету, рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в мае текущего года замедлился до 2,7% с 9,2% в мае 2019 года. При этом в апреле текущего года рост цен был еще ниже – на уровне 2,5%.

"Несмотря на замедление роста цен на товары краткосрочного пользования, инфляционное давление на продовольственном рынке (продукты составляют до 45% товаров) остается высоким. Так, больше всего выросли цены на сырые продукты сезонного характера, в частности на ягоды", - отмечается в отчете.

В Минэкономики подчеркивают, что введение государственного регулирования цен на товары первой необходимости сделало невозможным резкий рост цен на них.

Кроме того, в отличие от предыдущего месяца, в мае ажиотажный спрос на специфические товары со стороны населения, в частности лук, лимоны, чеснок и т.п., уже не наблюдался.

"В то же время, фактор сезонности также проявился в снижении цен на некоторые продукты питания как из-за насыщения рынка, так и типичное для мая сокращение спроса на определенную продукцию", - указано в отчете.

В частности, в мае подешевела молочная продукция, подсолнечное масло, сахар, томаты и т.д.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае 2020 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2019 года - составила 1,7%, замедлившись с 2,1% в апреле.

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