Турция из-за коронавируса ограничила экспорт лимонов
Украина заменит турецкие лимоны импортом из других стран после того, как Турция ограничила поставки этой продукции из-за коронавируса.
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Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.
"Насчет турецких лимонов – их заменят лимоны из других стран. Обойдемся без турецких лимонов, и видимо, без турецкого цемента и текстиля тоже", - написал он.
Ранее турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что Турция с 7 апреля ограничивает экспорт лимонов до конца августа из-за повышенного спроса на внутреннем рынке, который вызван пандемией коронавируса.
Как сообщал УНИАН, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, распространение коронавируса и последующий карантин вызвал среди украинцев ажиотаж на имбирь, лимоны и чеснок – последний подорожал в украинских магазинах почти в два раза.