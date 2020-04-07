Турция из-за коронавируса ограничила экспорт лимонов

По словам торгпреда, Украина заменит турецкие лимоны импортом из других стран после ограничения поставок Турцией.

Украина заменит турецкие лимоны импортом из других стран после того, как Турция ограничила поставки этой продукции из-за коронавируса.

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Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Насчет турецких лимонов – их заменят лимоны из других стран. Обойдемся без турецких лимонов, и видимо, без турецкого цемента и текстиля тоже", - написал он.

Ранее турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что Турция с 7 апреля ограничивает экспорт лимонов до конца августа из-за повышенного спроса на внутреннем рынке, который вызван пандемией коронавируса.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, распространение коронавируса и последующий карантин вызвал среди украинцев ажиотаж на имбирь, лимоны и чеснок – последний подорожал в украинских магазинах почти в два раза.