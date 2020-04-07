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Турция из-за коронавируса ограничила экспорт лимонов

15:22, 07 апреля 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Насчет турецких лимонов – их заменят лимоны из других стран. Обойдемся без турецких лимонов, и видимо, без турецкого цемента и текстиля тоже", - написал он.

Ранее турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что Турция с 7 апреля ограничивает экспорт лимонов до конца августа из-за повышенного спроса на внутреннем рынке, который вызван пандемией коронавируса.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, распространение коронавируса и последующий карантин вызвал среди украинцев ажиотаж на имбирь, лимоны и чеснок – последний подорожал в украинских магазинах почти в два раза.

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