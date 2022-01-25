На фоне этого анонса от миллиардера, стоимость криптовалюты сразу же пошла вверх.

Несмотря на безоговорочную поддержку и любовь Илон Маска, самая дорогая "мемная" криптовалюта Dogecoin продолжает терять свои позиции.

Чтобы хоть как-то укрепить ее позиции, миллиардер пообещал съесть на камеру детский набор Happy Meal из "Макдоналдс", если сеть ресторанов быстрого питания начнет принимать к оплате криповалюту докегоины.

Об этом он написал в своем Twitter. После этой публикации цена Dogecoin моментально увеличилась на 15%, до $0,15. На 17:00 по Киеву "мемная" криптовалюта торгуется по $0,13 и занимает одиннадцатое место в рейтинге цифровых валют. За месяц актив подешевел на 27%.

Оказывается, в McDonald’s тоже умеют троллить. Компания подколола криптоэнтузиастов на фоне недавнего обвала на рынке. Те опубликовали пост в соцсетях с вопросом: "Как поживают люди, входящие в криптовалютный сегмент твиттера?" с намеком на скорую работу в сфере общепита.

Тяжелое начало года для криптоинвесторов связано с практически синхронным усилением давления со стороны регуляторов. Как сообщал УНИАН, накануне европейский регулятор предложил запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-Work. А еще ранее в России, которая входит в 3-ку мировых лидеров по добыче биткоина, выступили с инициативой запретить любые операции с криптовалютами.

Как говориться, не было бы счастья, да несчастье помогло. На фоне обвала крипторынка и доходов майнеров после длительного роста начали дешеветь видеокарты. Тенденция к снижению цен была отмечена еще в начале января и затем она продолжилась.

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