IKEA объяснила, почему цены в Украине выше, чем в соседних странах

В компании пообещали в будущем предложить более низкие цены на продукцию и услуги.

Конечные цены на товары, предложенные на момент запуска онлайн-магазина IKEA в Украине, обусловлены следующими факторами: объемами, импортными пошлинами, колебаниями валюты, транспортными расходами, текущими рыночными условиями и прочим.

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Так в пресс-службе компании объяснили цены, которые выше, чем у стран-соседей, передает The Page.

«Мы будем продолжать упорно работать над тем, чтобы в будущем предложить более низкие цены на нашу продукцию и услуги», — отметили в IKEA.

Стоит отметить, что на польском сайте IKEA матрас «Ховог» стоит почти 5,7 тыс. грн (в эквиваленте), на российском — 3,6 тыс. грн, а в Украине — 6,5 тыс. грн. Такая же ситуация и с диваном «Фрихетен». В Польше он стоит почти 9,5 тыс. грн, в России — 8 тыс. грн, а украинцам он обойдется в 11 тыс. грн.

В то же время цены на небольшие товары (в частности, декор) не сильно отличаются.

Напомним, из-за большого спроса IKEA временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

Как сообщал УНИАН, 14 мая IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции, а в дальнейшем намерена открыть первый магазин в Киеве.

В 2019 году IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster. В целом IKEA пыталась зайти на украинский рынок на протяжении 15 лет. Сначала компания хотела открыть магазин в Украине в 2005 году, затем - в 2007 и 2008 годах.

Справка УНИАН. Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. В настоящее время общее количество магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира.

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