Харьковские налоговики разоблачили злоумышленника, выдававшего себя за сотрудника ГПУ

В рамках расследования были проведены обыски.

Сотрудники Харьковской налоговой милиции ГУ ГФС под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области разоблачили мошенника, который самовольно присвоил себе властные полномочия и звания должностного лица, подделав документы.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

Как отмечается в сообщении, в ходе обыска жилья злоумышленника обнаружено поддельное служебное удостоверение прокурора отдела процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины с его фотографией. Там также нашли его личные вещи, которыми он пользовался на встречах с обманутыми гражданами.

"Личность мошенника установили в ходе расследования другого уголовного производства, начатого в июне 2020 по ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 УК Украины, в процессе которого следователи раскрыли ряд фиктивных предприятий. Одно из них и возглавлял мошенник. В рамках указанного производства было установлено, что должностные лица частного предприятия, в период 2020 года, при осуществлении экспорта подсолнечного масла с целью легализации незаконно приобретенного сырья для производства масла, незаконно сформировали налоговый кредит по НДС от рисковых контрагентов, якобы осуществили поставку подменной товарной группы - товаров народного потребления. Такая схема минимизации налоговых обязательств была обнародована в одном из телеграмм-каналов ", - говорится в сообщении.

В ГФС добавили, что в результате обысков, проведенных в июле 2020 по юридическому адресу частного предприятия, было установлено, что товарно-материальные ценности, которые якобы поступали в его адрес от фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, переданы по актам приема-передачи другому предприятию, обществу с ограниченной ответственностью, расположенному по юридическому адресу в городе Днепре, где также был проведен осмотр. "Однако, как установили сотрудники налоговой милиции Харьковщины, вышеуказанное предприятие по этому адресу не находится, недвижимое имущество его отсутствует, договор аренды с собственником помещений никогда не заключали. Не было выявлено и товарно-материальных ценностей согласно актам приема - передачи, которые якобы передавали от частного предприятия к этому обществу с ограниченной ответственностью ", - добавляют в ведомстве.

"В тот же день следователи провели обыск по месту жительства его директора. Именно во время этого обыска оказалось немало интересного и открылась еще одна страница расследование. Сотрудники налоговой милиции натолкнулись на поддельное удостоверение прокурора отдела процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины, в которое была вклеена фотография директора ООО, а также были найдены протоколы допросов свидетелей от имени прокурора Генеральной прокуратуры Украины и поддельные материалы уголовного производства. Так, мошенническим путем, преступник требовал от предпринимателей деньги за "решение вопросов", - заявили в ГФС.

Впоследствии стало известно, что указанный гражданин, который ранее был осужден, создал группу людей с поддельными документами: фиктивных директоров и руководителей несуществующих предприятий, которых он вербовал для осуществления схем уклонения от налогов. "Есть даже готовая картотека этих" подельников ", - добавили в ДФС.

"Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Со своей стороны, налоговая милиция Харьковщины призывает налогоплательщиков быть осторожными и бдительными, знать свои права и не вступать в переговоры с гражданами, личность которых точно не установлена", - говорится в сообщении.

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