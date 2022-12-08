Готова ли гривня вернуться в 2023 году в свободное плавание

Официальный курс гривни уже десятый месяц войны зафиксирован Нацбанком. Это позволяет держать стоимость безналичного доллара на стабильном уровне, но и создает существенные риски. УНИАН разбирался, как быстро государство может вернуться к плавающему курсу гривни какими могут быть последствия.

Стоимость валюты в Украине остается важным аргументом для граждан, в каком состоянии находится экономика нашей страны. К сожалению, объем вызовов, которые давят на гривню в условиях войны, очень большой. Среди них и рост объема эмиссии денег для финансирования значительного дефицита госбюджета, и уменьшение золотовалютных резервов, и ускорение инфляции.

Как следствие, с февраля 2022 года курс национальной валюты к наличному доллару девальвировал почти на 50 процентов. Так, если до начала большой войны один доллар стоил примерно 28 гривен, то по состоянию на начало декабря в обменниках национальная валюта колеблется на уровне около 40 гривен за доллар.

При этом курс национальной валюты к безналичного доллара заметно крепче, чем к наличному, он колеблется на уровне около 37,5 гривен за доллар. Таким курсом можно пользоваться во время расчетов картой заграницей, а также при покупке товаров и услуг на иностранных сайтах.

На самом деле никто не знает, какой бы был курс валюты сейчас, если бы Национальный банк не зафиксировал его официальный показатель с начала войны варварской России против нашей страны сразу на уровне 29,25, а впоследствии – на уровне 36,6 гривен за доллар, чтобы уравновесить спрос и предложения на валютном рынке.

Такое решение позволило уменьшить панические настроения граждан относительно девальвации национальной валюты и сделать более дешевой закупку импортных товаров и услуг, а также карточные расчеты украинских беженцев за рубежом.

Конечно, в фиксированном курсе есть и ряд негативных сторон, в частности, то, что такая политика искажает рыночные условия, создает возможности для манипуляций и других нечестных спекулятивных возможностей заработка. Именно поэтому в экспертной среде продолжается дискуссия относительно того, чтобы со временем отпустить курс в свободное плавание. Однако такое решение довольно рискованное и может привести к непредвиденным последствиям, которые трудно заранее просчитать.

Временная консервация гривни

В Национальном банке считают, что фиксированный официальный курс гривни должно оставаться еще некоторое время, несмотря на то, что он достаточно заметно (на 10 процентов) отличается от наличного рыночного курса.

"Фиксированный курс позволил унять ситуацию, взять ее под контроль и обеспечить якорь для населения и бизнеса в условиях идеального шторма. Общая позиция ключевого персонала НБУ фиксированный курс еще должен играть определенное время свою роль. И я ее поддерживаю", - рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

В Центробанке пока не говорят, сколько это "определенное время" будет продолжаться. Иными словами, неизвестно, когда гражданам и бизнесу готовиться к пересмотру валютной политики и изменению стоимости гривни к доллару. Пока валютный курс держится на уровне 40 гривен уже больше двух месяцев, но прогнозы, в том числе правительству во время расчета государственного бюджета на следующий год, говорят о том, что медленная девальвация гривны будет продолжаться.

К примеру, чиновники ожидают, что в следующем году курс доллара будет составлять в среднем 42,2 гривни, а в конце следующего года может превысить 45 гривен за доллар. И не понятно, о каком курсе идет речь в этих документах. Или это наличный рыночный курс, или это закладывают такой официальный курс, который может установить в течение следующего года Национальный банк.

Как рассказал УНИАН экономический эксперт Сергей Константинов, неопределенность в валютной политике государства может привести к увеличению спроса граждан на наличную валюту, что подтолкнет курс к росту.

"Да, сейчас граждане не сильно активно покупают валюту, поэтому курс относительно стабилен. Однако никто не гарантирует такого в будущем. "Печать" средств для финансирования госбюджета продолжается, количество гривни увеличивается, а это все давит на валюту", - сказал Константинов.

"Если начнет сильно расти стоимость доллара в обменниках, то Национальный банк просто вынужден быть также просматривать курс, чтобы не сжигать много резервов на стабилизацию ситуации", - добавил эксперт.

Риски фиксированного курса

По словам доцента Калифорнийского университета в Беркли Юрия Городниченко, для многих украинцев курс доллара к гривне является показателем инфляции, покупательной способности и общего состояния экономики.

"После российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года он также стал барометром успехов и боли Украины в войне. Но сейчас движение стрелки, которая показывает состояние экономики и помогает экономике адаптироваться к вызовам военного времени, ограничено. Украина должна позволить обменному курсу снова говорить и выполнять свою работу по балансированию экономики". - отметил Городниченко.

Однако из-за природы фиксированного обменного курса с течением времени накапливаются потенциальные искажения цен и дисбалансы. В конце концов экономика достигает критической точки, когда снова необходимо корректировать курс. Поэтому очередная коррекция курса во время затяжной войны, по оценкам экспертов, почти наверняка состоится.

Во-первых, как отметил Городниченко, реальный обменный курс повышается, поскольку инфляция в Украине гораздо выше, чем уровень инфляции ее торговых партнеров. Это делает, соответственно, украинских экспортеров менее конкурентоспособными и истощает валютные резервы Нацбанка.

Например, накануне июльской девальвации НБУ сжигал резервы по 4 млрд долларов в месяц. Девальвация помогла сократить отток примерно до 2 млрд долларов в месяц. Однако эта отсрочка была временной, и в октябре отток ускорился до примерно 3 млрд долларов. Это потенциально опасно, если внешняя помощь Украине будет задержана или отменена.

Во-вторых, разрыв между официальным и наличным обменными курсами создает искажения в экономике и возможности для злоупотреблений и коррупции. В-третьих, учитывая действующую среду, коррекция обменного курса становится очень политизированным событием.

"Из-за этого, вероятно, необходимые корректировки могут быть отсрочены, что дальше ухудшит экономические результаты. Очевидно, что лучшая политика – попытаться подавить эти проблемы в зародыше. И над этим нужно активно работать", - отметил доцент Калифорнийского университета в Беркли Городниченко.

Давление на гривню

Однако для того, чтобы действительно можно было сформировать эффективную валютную политику, в том числе рассмотреть возможность возврата к плавающему валютному курсу, необходимо просчитать все риски.

Как рассказала УНИАН доктор экономических наук Виктория Рудевская, Нацбанку в разработке монетарной политики на следующий год надо учесть последствия тех факторов и событий, которые уже проявились.

"Речь идет о потере валютных поступлений от ключевых экспортеров и ухудшение торгового баланса, первая эмиграционная волна населения за границу и растущий уровень безработицы внутри страны, дефицит госбюджета с огромными расходами на войну", - отметила Рудевська.

По словам эксперта, дополнительное давление на гривню будут последствия разрушения энергосистемы страны и, как следствие, уменьшение производства реальным сектором экономики и неопределенность ситуации с потерями от будущих разрушений критической инфраструктуры. Если целенаправленное уничтожение украинской промышленности не прекратится, то гривня продолжит девальвировать.

"Преждевременное возвращение к плавающему курсу окажет негативное влияние на стабилизацию курса. Печатный станок и долговые инструменты государства уже увеличили объем гривни в обращении, зато потребление снизилось из-за миграции населения в другие страны", - подчеркнула Рудевская.

Регулярные отключения подачи электричества и призывы власти к населению выехать с целью уменьшения нагрузки на энергосистему также увеличат миграционный поток и снизят потребление внутри страны.

Зато поступления из-за рубежа от лиц, получивших временную защиту, и международную помощь Украине будет способствовать укреплению национальной денежной единицы. Такая ситуация потребует от регулятора не отпускать рычаги влияния на формирование курса.

"Только сбалансирование спроса и предложения позволят отпустить гривню в "свободное плавание", руководствуясь исключительно рыночными законами", - подчеркнула Рудевская.

Рецепты стабильности

Каким же образом можно, с одной стороны, не подвергать гривню на риски, отпустив курс в полноценное свободное плавание, а с другой, не накапливать проблемы в валютной системе страны из-за наличия нерыночного официального курса?

Над этим вопросом, очевидно, сейчас работают во власти, поскольку оно является важным при формировании экономической и финансовой политики государства на следующий год.

По словам эксперта Городниченко, на самом деле есть несколько вариантов, которые помогут частично решить проблему валютного курса в нашем государстве. Но, к сожалению, не каждый сработает в условиях продолжающейся войны. Учитывая высокую чувствительность инфляционных ожиданий к обменному курсу в Украине, свободный плавающий курс может вызвать чрезмерную макроэкономическую волатильность. Поэтому требуется промежуточное решение.

Первый вариант - это режим так называемой ползучей привязки.

"Концепция заключается в том, что центробанк публикует годовой график будущих обменных курсов. Это обеспечивает определенную гибкость и ограничивает волатильность, Но только рынок может найти точку, где спрос равен предложению, а значит, во время ползучей привязки курс может быть искривленным", - рассказал эксперт.

Также, по словам Городниченко, если центральный банк опубликует график с постепенным обесцениванием местной валюты, то это ухудшит инфляционные ожидания, что может дестабилизировать рынок. При этом, как и в случае с фиксированным обменным курсом, неожиданные потрясения могут потребовать изменений в траектории привязки, что может подорвать доверие к Нацбанку.

Второй вариант – ограничить суточные колебания курса узким диапазоном. "Например, обменный курс не может снизиться или повыситься более чем на 0,1 процента в любой день. В этом случае направление изменения определяется рыночными силами, но скорость изменения курса контролируется центральным банком", - подчеркнул эксперт Городниченко.

Этот режим, по словам эксперта, не предусматривает обязательную девальвацию гривни. Если взять количество рабочих дней в году 250, в худшем случае гривня обесценится более чем на 28 процентов, чего достаточно для учета текущей разницы. Но эта корректировка будет происходить постепенно, давая достаточно времени для адаптации экономики.

Иными словами, этот режим устанавливает баланс между выявлением влияния рыночных сил, помогая экономике приспособиться, и ограничением колебаний.

Украинские власти необходимо будет уже в ближайшее время определяться, каким путем стоит пойти, чтобы поддержать стоимость гривни на стабильном уровне, но и не тратить на это много золотовалютных резервов и не провоцировать дополнительный рост инфляции.

Разумная и взвешенная валютная политика не только поможет нашему государству поддерживать экономическую и финансовую стабильность, но и может ускорить завершения разрушительной войны нашей победой. Главное – не медлить с принятием решений, что потом не пришлось в срочном порядке радикально пересматривать валютный курс, что может негативно повлиять на деятельность бизнеса и экономическое положение граждан.

Богдан Слуцкий