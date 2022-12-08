На данный момент официальный курс доллара в Украине – 36,56 грн/долл.

Аналитики изменили свои прогнозы относительно того, каким будет официальный курс доллара в Украине в 2023 году.

Так, представители финансовой группы ICU ранее были уверены, что фиксированный курс достигнет отметки в 45 грн/долл., сейчас же они прогнозируют стоимость доллара в 40 гривень, передает kosht.media.

Также аналитики ICU прогнозируют рост зарплат в Украине и незначительное повышение тарифов на коммунальные услуги.

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В инвесткомпании Dragon Capital считают, что официальный курс доллара в Украине до конца года 2023 года вырастет до 43 гривень. Главное условие – освобождение оккупированных Россией территорий и окончание горячей фазы войны до осени.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 7 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 7 декабря курс гривни к доллару оставался на уровне предыдущего дня – 40,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек – до 41,85 грн/евро. А продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 39,80 грн за долл., евро – 41,00 грн за евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 15 копеек – до 39,75 грн за доллар. Курс евро к гривне подешевел на 10 копеек – до 41,40 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 39,25 грн за долл., евро – 40,40 грн за евро.

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