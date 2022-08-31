По словам и. о. главы Госгеокадастра, плата за землю — важный источник доходов местных бюджетов наравне с НДФЛ и единым налогом.

С 25 июля автоматизированы выписки из технической документации по нормативной денежной оценке (НДО) земель, сообщают в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Это введено Постановлением КМУ №753 (действует с 06.07.2022) и касается земельных участков сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Формировать выписки теперь можно в электронной форме без участия сотрудников Госгеокадастра, что значительно упрощает и ускоряет процедуру получения по всей Украине.

По словам и. о. главы Госгеокадастра Сергея Завадского, плата за землю — важный источник доходов местных бюджетов наравне с НДФЛ и единым налогом.

"Получать эти средства сегодня чрезвычайно важно для громад, особенно для тех, которые находятся в зоне боевых действий: от работы местных органов власти и их коммунальных служб буквально зависят жизнь и здоровье людей", — объясняет глава Госгеокадастра.

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В новой форме выписки из НДО ее подлинность подтверждается QR-кодом, а заказать выписку можно по ссылке https://e.land.gov.ua/services. На сегодняшний день этим сервисом воспользовались уже 50 508 раз. Из них 623 выписки заказаны в Харьковской области, 376 — в Херсонской и 256 — в Запорожской, территории которых страдают от постоянных обстрелов агрессора.

Кроме того, благодаря Закону Украины № 2145­-IX (действует с 07.04.2022) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения" заключено сроком на один год 3 023 договоров аренды 6 227 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 38 815,83 гектара. Размер арендной платы не превышает 8% от НДО земельного участка, определяемого от средней НДО в области.