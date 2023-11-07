Помимо геополитической ситуации, руководители банков критикуют ужесточение банковского регулирования.

Руководители ведущих мировых банков выразили обеспокоенность тем, что следующий кризис финансового сектора может возникнуть из-за растущей геополитической неопределенности. Она может стать проверкой устойчивости финансового рынка, в то время как отрасль остается уязвимой к ужесточению регулирования.

Об этом пишет Reuters. По словам председателя и генерального директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, триггером следующего глобального финансового кризиса, скорее всего, станет геополитическое или политическое пространство.

"Проблемы демократии в некоторых странах мира совершенно очевидны", - сказал, не вдаваясь в подробности, Горман на Инвестиционном саммите глобальных финансовых лидеров, организованном Валютно-кредитным управлением Гонконга.

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В свою очередь, генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг заявил, что рынки в значительной степени устойчивы к глобальным событиям, но любое затишье уязвимо перед риском новых событий.

"Мой самый большой страх заключается в том, что еще одна геополитическая эскалация - а это может произойти довольно быстро - и рынки в какой-то момент фактически потеряют спокойствие, и тогда наступит рыночное событие", - сказал Сьюинг.

Отмечается, что эти комментарии прозвучали на фоне того, что разворачивающийся конфликт между Израилем и сектором Газа добавляет неопределенности к глобальным экономическим перспективам, в то время как российско-украинская война затягивается, а напряженность между Китаем и США продолжает расти, несмотря на усилия по сближению лидеров двух сверхдержав.

Регулирование зашло слишком далеко

Также руководители крупнейших в мире банков выступили против введения более строгих банковских правил.

В июле была предложена масштабная реформа, широко известная как "Базельский эндшпиль". Она обязывает банки откладывать дополнительные миллиарды капитала для защиты от рисков.

"Хотя мы хотим, чтобы система была безопасной и надежной, когда я посмотрел на эти правила, я думаю, что они заходят слишком далеко", - заявил генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон, имея в виду ужесточение банковского регулирования.

"Если они будут реализованы в том виде, как (правила) изложены, это станет значительным дополнительным ужесточением экономической системы в то время, когда я не думаю, что это отвечает интересам экономической деятельности и роста", - добавил Соломон.

В США банковский регулятор объявил о масштабных предложениях по введению более строгих правил в отношении капитала для крупных кредиторов после массового изъятия депозитов из более мелких банков в начале этого года. В свою очередь, представители отрасли утверждают, что нет никаких оправданий для значительного увеличения капитала.

"Конечно, я считаю, что попытки некоторых регулирующих органов в данный момент поднять вопрос о капитале ошибочны. Им следует сосредоточиться на других вопросах", - сказал председатель UBS Group Колм Келлехер, не назвав регулирующие органы.

"Цель политики состоит в том, чтобы ограничить размер крупных банков", - сказал Горман из Morgan Stanley.

Но "когда вы оказываете давление на систему, наименее конкурентоспособные игроки отступают", - сказал он, добавив, что трудно предсказать следующий кризис, пока политическая дилемма не будет решена.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики Deutsche Bank прогнозировали, что растущие геополитические риски в мире могут привести к резким изменениям инфляционных ожиданий и стагфляции в масштабе, который в последний раз наблюдался в 1970-х годах.

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