Аналитики Deutsche Bank заявили о риске глобальной стагфляции.

Растущие геополитические риски в мире могут привести к резким изменениям инфляционных ожиданий и стагфляции в масштабе, который в последний раз наблюдался в 1970-х годах.

Такой прогноз сделали аналитики Deutsche Bank Генри Аллен и Кэссиди Эйнсуорт-Грейс, отметив, что дестабилизация инфляционных ожиданий усложнит задачу центробанков по восстановлению ценовой стабильности, сообщает российский "Интерфакс".

"С учетом того, что инфляция все еще выше допандемийного уровня, важно не расслабляться в отношении ее дальнейшей траектории… Если случится еще один шок и инфляция будет выше цели третий или даже четвертый год подряд, будет все сложнее представить, что долгосрочные инфляционные ожидания будут стабильно ниже реальной инфляции", - отметили аналитики, подчеркнув при этом, что пока инфляционные ожидания остаются устойчивыми.

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Эксперты также отметили, что тот факт, что цены на сырьевые товары существенно снизились в последние год-полтора, не может быть поводом для преждевременного смягчения денежно-кредитной политики.

Стагфляция

Это ситуация, при которой экономический спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы) происходят одновременно с ростом цен.

В значительных масштабах проявилась в 1970-х годах, охватив вслед за США большую часть развитых государств. С конца 1980-х годов появилась в бывшем СССР и во всех бывших социалистических странах. В обоих случаях стагфляция была вызвана нарушением внутриэкономических закономерностей, приводящих к сочетанию таких логически несовместимых явлений как инфляция и стагнация.

В мае 2022 года Bloomberg писал о том, что мировая экономика может столкнуться с угрозой стагфляции.

Министра финансов Германии Кристиан Линднер заявил: "Война в Украине имеет дополнительные последствия для экономики. Это означает повышение инфляции вместе с потерей импульса восстановления после пандемии. Нам придется обсудить, что мы можем сделать, чтобы избежать сценариев стагфляции".

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