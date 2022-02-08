Эксперт объясняет, что показатель прошлогоднего роста ВВП на 3% нельзя считать успехом, поскольку базовым для сравнения здесь является 2014 год, когда экономика страны находилась в глубоком кризисе.

Прогнозируя развитие украинской экономики в ближайшей перспективе, нельзя не учитывать фактор военной угрозы. Но он не должно быть оправданием для просчетов и недальновидной экономической политики правительства и парламента. Так считает доцент Государственного налогового университета, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Обзору экономической ситуации на фоне геополитических вызовов посвящен его новый блог, вышедший на портале Лига.

Автор анализирует доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором глава правительства заявил о восстановлении экономики после коронакризиса, 3-процентном росте ВВП, "абсолютном перевыполнении бюджета", "увеличении реальных доходов населения на 6%" и констатировал, что "нагрузка на бизнес в процентном соотношении падает из года в год".

Андрей Гмырин подвергает критике оптимизм главы Кабмина. Он объясняет, что показатель прошлогоднего роста ВВП на 3% нельзя считать успехом, поскольку базовым для сравнения здесь является 2014 год, когда экономика страны находилась в глубоком кризисе. Кроме того, на предыдущий перед отчетным 2020 год пришелся пик ковидной пандемии, и большинство мировых экспертов небезосновательно считали, что уже в 2021 году глобальная экономика начнет восстанавливаться. По мнению аналитика, показатель роста реальных доходов населения на 6% тоже вызывает скепсис, ведь потребительская инфляция, например, в декабре прошлого года составила 10%.

В качестве опровержения тезиса Премьер-министра о постоянном уменьшении нагрузки на бизнес эксперт напоминает о недавнем массовом блокировании регистрации налоговых накладных, анонсированном повышении ренты, а также о том факте, что удельный вес НДС, НДФЛ и налога на прибыль в структуре доходов госбюджета продолжает расти. По данным ресурса opendatabot.ua, в течение 2021 года физлица-предприниматели уплатили в бюджет рекордную за последние 5 лет сумму единого налога – 34,8 млрд грн (это на 6,8 млрд грн больше, чем в 2020 году). "То есть, налогов собирают из года в год больше, а нагрузка на бизнес не растет?" – задается вопросом эксперт.

Также ученый анализирует намерение части парламентариев провести "детинизацию" доходов граждан, запретив юрлицам оформлять своих работников в качестве ФЛП (они платят налоги в размере 5% от зарплаты), а не как штатные единицы (налог состоит из 22% ЕСВ, 19,5% НДФЛ + военный сбор).

Андрей Гмырин признает, что рост IТ-отрасли – в части создания благоприятной среды для функционирования IТ-специалистов – действительно заслуга нынешнего правительства. Число этих специалистов выросло в Украине благодаря их оттоку из Беларуси. Также в прошлом году Верховная Рада приняла закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", устанавливающий правовой режим "Дія Сіті". Законом предусмотрены налоговые льготы сроком на 25 лет для предприятий и работников IТ-отрасли, возможность выбирать режим налогообложения: платить либо налог на прибыль по общей ставке 18%, либо налог на выведенный капитал (ставка 9%). Правда, многие IТ-специалисты, которые до сих пор работали как ФЛП, выступили против принудительного вывода их из этой категории предпринимателей. Так что, по мнению Андрея Гмырина, о полном успехе государства в развитии IТ-отрасли говорить рано.

Автор блога дает свою оценку и тезису Дениса Шмыгаля о том, что "государство в дальнейшем будет работать над улучшением инвестиционного климата, чтобы бизнесу становилось в Украине проще и комфортнее". По словам ученого, 21 января группа народных депутатов зарегистрировала проект "Закона о домохозяйстве (домоэкономике)", который даст возможность членам одной семьи осуществлять хозяйственную деятельность (только по определенным видам и с максимальным годовым доходом в 8 млн грн) без регистрации их в качестве ФЛП . Идея интересная, соглашается эксперт, но утопическая, потому что не содержит механизма имплементации в украинское законодательство.

Возвращаясь к теме глобальных вызовов безопасности, Андрей Гмырин отмечает, что угроза полномасштабных военных действий, энергетический шантаж Украины со стороны РФ и последствия коронакризиса нашли отражение на текущей ситуации в экономике и ближайших прогнозах. Он пишет, что за довольно короткие сроки украинская валюта подешевела с 27,29 грн за доллар на конец прошлого года до 28,99 грн. Кроме того, выступая 20 января на брифинге, посвященном монетарной политике, глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%. В НБУ также пересмотрели свои расчеты по росту реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%. Несколько более низкий показатель заложен в прогнозе Всемирного банка – 3,2%.

"Считаю, что сегодня правительству следует сосредоточиться на повышении обороноспособности страны – в частности, на налаживании каналов поставки военных и сопутствующих товаров. Несмотря на существенное обновление материально-технической базы ВСУ по многим параметрам, она все еще остается "советской". Многие из имеющихся ресурсов невозобновляемы – мы потеряли возможность производить стволы для артиллерии, нам очень не хватает мощностей по производству патронов и снарядов. То же касается производства военного снаряжения. Думаю, рост объемов заказов для украинской "оборонки" может стать двигателем и для экономики в целом. К тому же внешние угрозы отнюдь не отменяют необходимости структурных реформ в налоговой сфере и судопроизводстве", - заключает свой анализ Андрей Гмырин.