"Гарантированный покупатель" обратился к Кабмину с просьбой дать разъяснения относительно дальнейших действий относительно 3 млрд грн, которые находятся на счету предприятия

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Гарантированный покупатель".

Предприятие направило в Кабинет министров Украины как учредителю и субъекту управления предприятием письмо от 29.11.2021 №15/4829 с просьбой проинформировать о результатах проверки в части осуществления расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф.

Также предприятие обратилось к правительству за разъяснениями относительно дальнейших действий относительно средств в сумме 3,04 млрд грн, которые находятся на счету предприятия и поступили в соответствии с постановлением №1049 "О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам ЧАО "НЭК "Укрэнерго" для расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф".

Напомним, ранее на счета предприятия было возвращено 3,04 млрд грн для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей.

Также во исполнение поручения КМУ от 15.11.21 №52694/0/1-21 начала работать межведомственная рабочая группа по проверке деятельности ГП "Гарантированный покупатель" по купле-продаже электрической энергии и расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

По результатам проверки должны быть осуществлены окончательные расчеты в пределах всей суммы, поступившей в ГП "Гарантированный покупатель" от продажи НЭК "Укрэнерго" "зеленых" облигаций, как то предусмотрено законом и условиями привлечения средств.

Автор: Иван Бойко