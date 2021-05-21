Победителем торгов стала компания, зарегистрированная в Киеве.

Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе очередной спиртзавод госпредприятия "Укрспирт" – Иванковское место осуществления деятельности (МОД) в Черкасской области за 90 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Укрспирт".

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"За право собственности на открытых торгах соревновались 6 участников, которые увеличили цену в 4,4 раза со стартовых 20,3 млн грн до 90 000 001 грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что финальные ставки участников отличались всего на 1 гривню.

Согласно информации на площадке Prozorro.Продажи, победителем торгов стало ООО "Современная коммерческая деятельность", зарегистрированное в Киеве.

Активы Иванковского спиртзавода расположены в селах Иваньки и Поташ Маньковского района Черкасской области.

Общая площадь зданий и сооружений составляет 10 тыс. кв. м, среди которых: главный корпус, дрожжебродильное отделение, мастерские, бардонасосная станция, лаборатория, склады, гаражи, пилорама.

Продажа спиртзаводов

С начала 2021 года Фонд госимущества продал шесть государственных спиртзавода на более чем полмиллиарда гривен.

В 2020 году Фонд госимущества провел 20 успешных аукционов по приватизации спиртзаводов.

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль. Монополистом в спиртовой отрасли Украины являлось государственное предприятие "Укрспирт", созданное в 2010 году. Правительство планирует завершить приватизацию "Укрспирта" до 1 июля 2021 года, выставив на продажу более 40 заводов.

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Автор: Анна Нагорная