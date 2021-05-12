В исковом заявлении Фонд просит суд отменить государственную регистрацию права собственности "ПрикарпатЗападтранс".

Фонд государственного имущества Украины обратился в суд с иском о возвращении в государственную собственность участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

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Кроме того, в исковом заявлении ФГИУ просит отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и Пд-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на данный участок.

"Так, Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд в 2017 году отказал в признании права собственности на части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" за государством. Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 года запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры для установления его места пребывания и вручения ходатайства о содержании под стражей.

В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении в государственную собственность нефтепровода "ПрикарпатЗападтранс", владельцев которого связывают с Виктором Медведчуком.

19 февраля на заседании СНБО были введены санкции против Виктора Медведчука и еще нескольких лиц, а также поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс".

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Автор: Дмитрий Шварц