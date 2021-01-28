Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в декабре 2020 года сократилась на 21,8% по сравнению с предыдущем месяцем и на 1 января 2021 года составила 3,13 миллиарда гривень.
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Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января текущего года составила 1,87 миллиарда гривень, что на 31,1% меньше показателя на 1 декабря 2020 года.
Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Что этому предшествовало
- Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла до 6 тысяч гривень.
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