Ожидается, что по итогам этого года международная помощь достигнет $42 млрд.

Международная финансовая поддержка будет очень важна для сохранения макрофинансовой стабильности Украины в последующие годы ввиду значительных расходов на оборону. Так, для финансирования дефицита бюджета 2024 года нужно минимум $37 млрд.

Как отметил глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, поступление финансирования способствовало росту международных резервов до исторически рекордного уровня, но дальнейшая международная поддержка остается критически важной.

"Ожидается, что по итогам этого года международная помощь достигнет $42 млрд... Учитывая значительные расходы на оборону для финансирования дефицита бюджета в следующем году потребуется не менее $37 млрд. Даже после завершения активных боевых действий высокие потребности во внешнем финансировании будут сохраняться из-за ограниченного экспортного потенциала и существенной потребности в импорте для восстановления страны. Украине необходимо продолжать успешное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами", - подчеркнул Пышный.

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По его словам, с начала года Украина получила почти $27 млрд в форме кредитов и грантов от международных партнеров, что значительно превысило продажу валюты НБУ для балансировки валютного рынка. Благодаря ритмичной внешней помощи международные резервы Украины на конец июня достигли исторического рекорда - $39 млрд. И с помощью внешней поддержки правительство могло покрывать значительный дефицит бюджета без обращения за эмиссионным финансированием.

Финансовое положение Украины

В июне золотовалютные резервы Украины достигли самого высокого показателя за всю историю, увеличившись почти до $39 млрд. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года – $38,352 млрд.

В течение 2022 года золотовалютные резервы Украины уменьшились на 7,9% из-за осуществленных валютных интервенций по продаже валюты для поддержания курса гривни.

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