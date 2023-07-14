Примерно половина всех расходов уходит на сектор безопасности и обороны

В январе-июне 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило почти 870 миллиардов гривен, из которых 600 миллиардов – это налоговые поступления, а 270 миллиардов – гранты от международных партнеров.

Всего по итогам первых шести месяцев года в различные фонды госбюджета поступили 1 триллион 302 миллиарда гривен налогов, сборов и других платежей, заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время расходы госбюджета в январе-июне составили 1 триллион 784 миллиарда гривен, из которых примерно половину направили на сектор безопасности и обороны. На втором месте – социальные программы поддержки.

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"За шесть месяцев этого года из госбюджета на соцвыплаты направлено 231 миллиард гривен. Из этих средств 136 миллиардов направили на пенсии и поддержку Пенсионного фонда. Было выплачено 23,1 миллиарда гривен субсидий", - отметил Шмыгаль.

Другими ключевыми направлениями государственных расходов были медицина, образование и поддержка регионов. "В первом квартале этого года удалось обеспечить среднюю зарплату врачей на уровне почти 22 тысячи гривен. Только образовательных субвенций для регионов за шесть месяцев выплачено на сумму более 56 миллиардов гривен. Из них уже 900 миллионов направлено на обустройство бомбоубежищ в школах и еще 600 млн грн – на закупку новых школьных автобусов. Общая сумма субвенций регионам за это время составила 92 млрд грн", - добавил премьер.

Также он обратил внимание на существенный прирост в доходах местных бюджетов. "За I полугодие 2023 года в общий фонд местных бюджетов поступило почти 218 миллиардов гривен. Это на 42,5 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году. Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составили уже 170 миллиардов гривен", - сказал глава правительства.

Также он подчеркнул, что Кабинет министров видит и четко понимает, как Украина пройдет этот год с точки зрения финансирования дефицита бюджета. Это дает возможность обеспечить макроэкономическую и макрофинансовую устойчивость нашего государства.

"На следующий год мы тоже начали уже готовиться. Активно работаем с партнерами. Прежде всего с ЕС, странами G7 и международными финансовыми организациями", - сказал Шмыгаль.

Учитывая, что Европейский союз запускает четырехлетнюю программу на 50 миллиардов евро, которая, в частности, призвана помочь финансировать дефицит бюджета Украины, правительство сегодня создало межведомственную рабочую группу по вопросам подготовки соответствующего плана мероприятий.

Госбюджет Украины

Как сообщал УНИАН, внешние потребности в финансировании дефицита государственного бюджета Украины в 2023 году составляют более 42 миллиардов долларов. При этом внешние заимствования и гранты не могут направляться на нужды обороны и безопасности, на это можно тратить только средства от налогов и привлеченные внутренние заимствования от военных облигаций.

Основными финансовыми донорами Украины являются Европейский союз, Соединенные Штаты Америки и Международный валютный фонд.

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