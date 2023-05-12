Полученные средства позволят поддержать продовольственную безопасность Украины.

Вскоре после получение значительной суммы от Всемирного банка ранее в мае Украина получила еще одну выплату. Ее размер – 132 миллиона долларов.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство".

"Привлеченные средства позволят и в дальнейшем поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечении продовольственной безопасности Украины", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Помощь Украине от Всемирного банка - что сообщалось

Всемирный банк, международное кредитно-финансовое учреждение, оказывающее помощь с целью развития, активно помогает Украине оправляться от экономических последствий войны, выделяя средства, направляемые на восстановление и выплаты запрплат.

Ранее в мае Украина получила 189 миллионов евро от Всемирного банка, которые направили на финансирование оплаты труда "бюджетников". Также запланировано выделение 2,5 млрд долларов из целевого фонда СБ на реализацию проектов по восстановлению больниц, систем теплоснабжения. Выделение еще 200 млн долларов ожидается в виде гранта от Всемирного банка. Средства направят на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

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