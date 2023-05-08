Средства направят на оплату труда работников бюджетной сферы.

В общий фонд государственного бюджета Украины поступили 189,32 млн евро финансирование от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР), сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также в дальнейшем обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль 2023 года.

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Финансовая помощь Украине от партнеров

Как сообщал УНИАН, в апреле стало известно, что Украина получит 2,5 млрд долларов из целевого фонда Всемирного банка на реализацию проектов по восстановлению больниц, систем теплоснабжения, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

Также 200 млн долларов в виде гранта от Всемирного банка будет выделено на восстановление украинской энергетической инфораструктуры.

Средства на помощь Украине выделяют также другие страны. В частности, Дания в этом году планирует выделить 1 миллиард евро в поддержку Украины. Также Германия выделяет дополнительные 111 млн евро на жилье для ВПЛ, а также на ремонт социальной инфраструктуры.

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