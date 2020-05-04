"Филип Моррис" готова увеличить инвестиции в Украину, если государство не ухудшит бизнес-климат

Новый гендиректор «Филип Моррис Украина» напомнил, что за прошлый год табачная отрасль в целом обеспечила около 7% поступлений в госбюджет Украины – около 55 млрд. грн.

Крупные международные компании с налаженными рынками сбыта и экспортными поставками могут поддержать экономику Украины – стать оплотом стабильности в кризисное время, источником новых рабочих мест, валютной выручки, налогов, заказов у локальных бизнесов.

Об этом заявил новый генеральный директор «Филип Моррис Украина» Костас Сальварас в интервью сайту «Новое время».

"Мы являемся одним из крупнейших налогоплательщиков Украины. В прошлом году две аффилированные компании Philip Morris International в Украине уплатили 20,6 млрд. грн. налогов. И мы хотим продолжать. Даже в нынешних условиях компания готова увеличить объем инвестиций и расширить штат сотрудников, если будут созданы благоприятные условия в стране", – заявил Костас Сальварас.

Новый гендиректор «Филип Моррис Украина» напомнил, что за прошлый год табачная отрасль в целом обеспечила около 7% поступлений в госбюджет Украины – около 55 млрд. грн. Суммарно компании отрасли инвестировали около $2 млрд. в экономику Украины, а валютная выручка только в прошлом году составила $464 млн.

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В то же время Костас Сальварас ожидает, что государство со своей стороны, не будет ухудшать условия работы для бизнеса в стране.

"Одно из таких неблагоприятных изменений – резкое повышение налогов на нашу продукцию. Я говорю о законопроекте № 1210, который среди прочего предполагает повышение акциза на табакосодержащие продукты, которые используются с системами нагревания табака, сразу на 320%. Сейчас этот проект закона ожидает подписи президента. И если президент подпишет его, это может привести к существенному росту цен для потребителей", – прогнозирует Костас Сальварас.

Это может коснуться,в частности, более 600 тыс. украинцев, которые ранее курили обычные сигареты, но уже перешли на IQOS– один из основных товаров со сниженным риском, в разработку которых «Филип Моррис» за последние 12 лет инвестировала более 7 млрд. долларов.

"Такое беспрецедентно резкое повышение акциза приведет к потерям госбюджета из-за увеличения нелегального рынка, а также к возвращению части потребителей к обычным сигаретам – товару с более высоким риском для здоровья", – уверен Костас Сальварас.

Чтобы избежать таких негативных сценариев Ассоциация «Укртютюн» уже вынесла на обсуждение предложение постепенного повышения акциза на альтернативные табачные изделия.

"Мы не против регулирования табачного рынка, это является спецификой работы нашей отрасли. Более того, мы приветствуем регулирование, но оно должно быть разумным и стимулировать курильщиков переходить с сигарет на менее вредные продукты. К примеру, в Британии, концепция снижения вреда при помощи альтернативных никотиносодержащих продуктов даже внесена в национальные протоколы по борьбе с табачной зависимостью. В Украине же предлагаемые законодательные изменения пока идут вразрез с мировыми тенденциями", – сожалеет Костас Сальварас.

В то же время, новый гендиректор «Филип Моррис Украина» поблагодарил правительство и президента за то, что они прислушались к мнению бизнеса в случае с другим спорным законопроектом - №1049 (который предполагал введение фиксированной маржи на оптовую и розничную продажу сигарет).

"Правительство и президент действительно прислушались к предложениям бизнеса, и мы очень этому рады. Жаль только, что позиция бизнес-сообщества была услышана лишь после принятия закона, а не во время его разработки и внесения поправок. Нам бы хотелось, чтобы такие инициативы обсуждались не за закрытыми дверями высоких кабинетов, а открыто, с представителями бизнеса", – выразил надежду новый генеральный директор «Филип Моррис Украина» Костас Сальварас.

Напомним, как ранее заявляли эксперты, законом №1210 Украина может поставить под дополнительный риск налоговые поступления от табачного акциза и существенно отойти от практики налогообложения альтернативных табачных изделий в Евросоюзе.