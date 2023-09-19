Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,49 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 19 сентября, подорожал на 15 копеек – до 38,25 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,65 грн, евро - по курсу 40,10 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся – 40,49 грн.

Курс валют в Украине - главные новости

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 19 сентября, ослабел на 10 копеек - до 38,50 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривны сегодня ослабел также на 10 копеек и составляет 41,40 грн за евро.

По данным аналитиков инвестгруппы ICU, ожидание перехода к более гибкому курсообразованию стало причиной возросшего спроса на валюту. Среди активных покупателей могли быть аграрии, которые движутся к завершению нынешнего сезона и, похоже, стремились заранее сформировать запас средств в валюте для финансирования весенне-полевых работ, пока Нацбанк не перешел к гибкому курсообразованию, а курс гривны не ослабел еще больше.

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