Только военным РФ и их семьями страна должна выплатить 3,5 миллиарда долларов.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виталий Кевлюк считает, что Россия только за месяц войны против Украины потеряла более 600 миллиардов долларов.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По мнению Кевлюка, это ещё не окончательная цифра. Он рассказал, что перед войной в России объявили о выплатах каждой семье погибшего военнослужащего армии РФ более 12 миллионов рублей, а каждому раненому – 3 миллиона.

Если считать количество убитых и раненых по данным Генштаба Украины, то долг Кремля перед оккупантами и их семьями уже составил 3,5 миллиарда долларов.

В то же время иностранные эксперты считают, что Украина уничтожила боевой техники оккупантов на 6 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, какие убытки понесла инфраструктура Украины за месяц войны.

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