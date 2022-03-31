Россия потеряла более 600 миллиардов долларов на войне / фото REUTERS

Эксперт Центра оборонных стратегий Виталий Кевлюк считает, что Россия только за месяц войны против Украины потеряла более 600 миллиардов долларов.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По мнению Кевлюка, это ещё не окончательная цифра. Он рассказал, что перед войной в России объявили о выплатах каждой семье погибшего военнослужащего армии РФ более 12 миллионов рублей, а каждому раненому – 3 миллиона.

Если считать количество убитых и раненых по данным Генштаба Украины, то долг Кремля перед оккупантами и их семьями уже составил 3,5 миллиарда долларов.

В то же время иностранные эксперты считают, что Украина уничтожила боевой техники оккупантов на 6 миллиардов долларов. 

Ранее стало известно, какие убытки понесла инфраструктура Украины за месяц войны. 

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