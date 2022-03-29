По его словам, самое важное сейчас для перестроить логистику экспорта продуктов аграрной промышленности.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал цифру убытков инфраструктуры за месяц войны - это 500 миллиардов долларов.

Данные он обнародовал в эфире национального марафона.

"Многие объекты полностью разрушены, дороги мосты, аэропорты, это десятки миллиардов, некоторые предприятия разрушены полностью, технологии потеряны", - сказал он.

Министр рассказал, что восстанавливать Украину планируют за счет замороженных санкциями активов РФ и помощи западных партнеров.

По его словам, самое важное сейчас для перестроить логистику экспорта продуктов аграрной промышленности. В министерстве рассчитывают перевозить зерно наземным транспортом, ведь порты, за счет которых осуществлялся экспорт ранее, заблокированы российскими войсками.

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