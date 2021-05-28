По мнению экспертов, рост цен на продовольствие в мире является выгодным для Украины.

Экспортный потенциал Украины продолжает восстанавливаться в условиях кризиса за счет роста цен на сырьевые товары, среди которых железная руда, пшеница и кукуруза, а также подсолнечное масло и мед.

Такое мнение высказали сразу несколько ведущих экономистов, пишет «24 канал».

«Сейчас очень благоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках, высокие цены на кукурузу и пшеницу. Другая вещь, которая помогает украинской экономике, – это рост IT-сектора, который в прошлом году увеличился еще на 30%. Это значительно повышает экспортную выручку от услуг Украины. То есть постоянно заходят дополнительные средства», – отметил экономист Сергей Фурса.

В свою очередь экономист Александр Охрименко пояснил, что рост цен на продовольствие в мире является выгодным для Украины, и на сегодняшний момент экспорт – локомотив украинской экономики.

Отмечается, что, по официальным данным, за первый квартал 2021 года Украина реализовала продукции на почти 14 миллиардов долларов. В частности, объемы продаж в Китай выросли более чем на половину, в Великобританию – на 40 процентов, в страны Евросоюза – на 17%.

При этом, по прогнозу аналитиков НБУ, уровень товарооборота в этом году будет выше прошлого. Ожидается, что экспорт будет расти из-за повышения цен на сырьевые товары, а импорт – вследствие быстрого восстановления потребительского и инвестиционного спроса.

В то же время эксперты предупреждают, что ситуация может в любой момент измениться, и Украине нужно быть к этому готовой.

«Объемы валютной выручки увеличились на много больше, чем объемы производства. Но мы считаем, что этот период будет краткосрочным. Цены достигли исторических максимумов», – объяснил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

В свою очередь президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков отметил, что цены на железную руду продолжают колебаться. Так, в начале месяца, например, цена была более 200 долларов, а сегодня она упала на четверть. Однако, по прогнозам ведущих мировых агентств, в среднесрочной перспективе двух-трех лет цена вернется на тот уровень, к которому мы привыкли за последние годы – меньше 70 долларов.

Эксперты Киевской школы экономики считают, что ВВП страны в этом году вырастет почти на 5%, тогда как их коллеги полагают, что это не предел. Однако, чтобы удержать такие позиции, украинским властям следуют поддерживать тех, кто наполняет страну валютой, и реализовывать взвешенную налоговую политику, чтобы не потерять бизнес, который только начал приходить в себя после кризиса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко