По словам премьера, это то, в чем нуждается Украина для экономического прорыва.

Кабинет министров в пятницу, 6 ноября, представит результаты экономического аудита Украины.

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Об этом во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В эту пятницу мы представим экономический аудит страны, а также экономическую визию до 2030 года. Это то, в чем нуждается Украина для экономического прорыва. У нас амбициозная цель, и у нас есть потенциал для её достижения. Мы продемонстрируем этот потенциал в конце недели", - сказал премьер.

Что этому предшествовало

20 октября во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой.

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Автор: Дмитрий Шварц