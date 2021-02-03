Общий объем инвестиций ЕИБ в Украину достиг 7,5 млрд евро.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в 2020 году инвестировал в Украину более 1 млрд евро, что на 50% превышает объем инвестиций в 2019 году, а общий объем инвестиций ЕИБ в Украину достиг 7,5 млрд евро.

Об этом сообщил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон в ходе брифинга.

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«В прошлом году ЕИБ направил более 1 млрд евро финансирования в Украину, это более чем на 50% больше по сравнению с 2019 годом… Эти инвестиции помогают Украине развиваться быстрее. Это важное для нас направление, так как Украина - наш ближайший сосед в Восточной Европе», - сказал де Загон.

Он отметил, что в ответ на кризис COVID-19 банк ЕС быстро перенаправил свои усилия на борьбу с пандемией и ее экономическими последствиями, а также на поддержку быстрого экономического и социального восстановления Украины.

В частности, ЕИБ предоставил финансирование малым и средним предприятиям (МСП), чтобы помочь им пережить кризис и продолжать предоставлять рабочие места и инвестировать в реабилитацию и развитие инфраструктуры, инновации и совершенствование общественного транспорта и ключевых государственных услуг, таких как образование и почтовые услуги. Так, в 2020 году ЕИБ поддержал 75 МСП и компаний со средним уровнем капитализации и помог сохранить около 18,5 тыс. рабочих мест для украинцев.

В 2020 году ЕИБ активизировал свои инвестиции для решения проблем долгосрочного социального и экономического развития Восточной Украины и интеграции регионов, пострадавших от конфликта, а также модернизации дорожной инфраструктуры в Украине. В частности, кредит в размере 340 млн евро был направлен на восстановление социальной инфраструктуры, улучшение коммунальных услуг, ремонт поврежденных административных зданий и улучшение ключевой социальной инфраструктуры на востоке Украины. 100 млн евро было инвестировано в модернизацию автомобильных дорог в Луганской области.

Также ЕИБ поддержал Украину в выполнении ее амбициозной программы по энергоэффективности, выделив кредит в размере 300 млн евро для повышения энергоэффективности 1 тыс. общественных зданий. Кроме того, на улучшение общественного транспорта в Украине было выделено 200 млн евро, модернизацию и цифровизацию почтовых услуг - 30 млн евро.

Помимо прочего, банк поддерживает развитие инноваций в Украине.

«Для того, чтобы ускорить развитие инновационной и предпринимательской экосистемы в Украине, ЕИБ инвестировал 50 млн евро в первый инновационный парк Украины UNIT.City. Кредит направят на финансирование проекта «Инновационный кампус для Украины», предусматривающий дизайн, реновацию и строительство новых специализированных помещений и сооружений в парке UNIT.City», - сообщила пресс-служба ЕИБ.

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года Европейский инвестиционный банк утвердил выделение 270 млн евро кредита на развитие международного аэропорта «Борисполь», в частности, на реконструкцию западной взлетно-посадочной полосы и ряд других инфраструктурных работ по расширению мощностей и улучшению безопасности аэропорта.

В декабре Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили 3 кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в сферах транспорта и инфраструктуры.

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Автор: Екатерина Жирий