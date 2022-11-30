На монете номиналом в 2 евро есть слова "Слава Украине", изображена девушка, птица и колос пшеницы.

Банк Эстонии запустил в обращение через банки и торговые точки 2 миллиона монет номиналом 2 евро со специальным дизайном, посвященным Украине и свободе.

Как сообщила пресс-служба Банка Эстонии, монету также можно купить с благотворительной целью как памятный продукт, поскольку средства от продажи пойдут на поддержку украинской борьбы за свободу.

"Монета в 2 евро, посвященная Украине, с сегодняшнего дня начнет поступать через магазины в Эстонии и других странах Европы. Эта монета напоминает людям, что свобода является наивысшей ценностью, и она дается очень дорогой ценой. Украина сейчас ведет войну ценой жизней собственного народа за общие ценности европейского культурного пространства, и мы должны продолжать поддерживать их в этом", – сказал глава Банка Эстонии Мадис Мюллер.

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Он добавил, что Банк Эстонии принял решение выпустить монету именно в этом году, прежде всего для финансовой поддержки Национального банка Украины.

На монете номиналом в 2 евро "Украина и свобода" есть слова "Слава Украине" и изображена девушка как символ нежности, которая защищает птицу в руке, а также колос пшеницы. Дизайн монеты разработала молодая беженка из Харькова Дарья Титова, которая учится в Эстонской академии художеств.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ввел в обращение набор из трех памятных монет "Государственные символы Украины"- "Наш герб", "Наш флаг", "Наш гимн".

В июле введена в обращение памятная монета, посвященная войне с РФ "В единстве - сила".

Также в начале октября в Украине появилась памятная монета "Силы теробороны ВСУ".

Несколько дней назад стало известно, что Нацбанк вводит в обращение монету к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды.

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