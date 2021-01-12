Евро к гривне может ослабнуть до 34,10 грн/евро.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов ожидает до конца недели дальнейшего падения доллара относительно гривни - до уровня 28,10 грн/долл.

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

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«На текущей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшего падения к уровню 28,10. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,10», - сказал Гойлов.

Аналитик отметил, что вчера, 11 января, гривня против доллара закрепилась выше уровня в 28,20. По его словам, Нацбанк в торгах не участвовал, так как девальвация доллара была плавной. Торги понедельника на межбанке по валютной паре доллар/гривня завершились на уровне 28,16, евро к гривне ослаб до отметки в 34,17.

Также Гойлов сообщил, что сегодня, 12 января, на аукционе Минфина по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) рынку будут предложены облигации в гривнях со сроком погашения через 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев, а также 12 месяцев - в долларах.

«Главная интрига в том, появятся ли сегодня нерезиденты с продажами валют на межбанке под покупку ОВГЗ. Если предложение с их стороны на рынке будет слабым, это может развернуть котировки в сторону снижения курса национальной валюты к доллару и евро», - сказал Гойлов.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на вторник, 12 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,20 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Предыдущие прогнозы

21 декабря 2020 года директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан заявила о том, что курс гривни по отношению к основным валютам по итогам 2021 года особо не изменится, однако в течение года возможны его колебания.

22 декабря 2020 года эксперты прогнозировали, что ближе к Новому году курс доллара может измениться.

30 декабря 2020 года аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб заявил, что после новогодних праздников курс доллара удивит украинцев.

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Автор: Екатерина Жирий