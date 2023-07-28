Продать доллар в среднем можно по курсу 37,00 грн, евро - 41,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 28 июля, ослабился на 15 копеек - до 37,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни ослабился на 25 копеек - до 42,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

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Курс валют в "Приватбанке" - последние данные

Как сообщал УНИАН, 27 июля курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 10 копеек - до 37,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера также вырос на 10 копеек и составил 41,80 грн/евро.

Почему гривня "падает" - объяснение НБУ

В Национальном банке объяснили, что ослабление наличного курса гривни, которое наблюдается в последние дни, связано с прекращением работы "зернового коридора" и российскими обстрелами портовой инфраструктуры, однако ситуация является вполне контролируемой.

По совам заместителя главы Нацбанка Юрия Гелетия, в НБУ не видят изменения ситуации на безналичном сегменте рынка. Также положительной является ситуация относительно населения - украинцы больше продают валюты, чем покупают. Поэтому ситуация на наличном рынке является устойчивой и стабильной, а колебания не являются существенными.

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