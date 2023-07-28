Курс евро сегодня составляет 41,95 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 28 июля подорожал на 25 копеек - до 37,65 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении вырос на 15 копеек и составляет 41,95 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

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Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,05 грн/долл., евро - 40,95 грн / евро.

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Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках 28 июля ослабился на 15 копеек - до 37,70 грн/долл. Относительно евро курс гривны ослабился на 25 копеек - до 42,00 грн/евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, общая ситуация на валютном рынке в августе будет несколько похожей на первую неделю месяца, ведь сейчас отсутствуют основания для резких изменений трендов.

Однако, по словам эксперта, уже в сентябре на рынке можно ожидать основательных изменений: будет продолжаться процесс постепенного "объединения" официального и наличного курсов валют, а на фоне снижения учетной ставки, коммерческие банки будут постепенно снижать ставки как по гривневым депозитам, так и по кредитам (ожидается, что до конца года учетная ставка снизится до 20%, что может потенциально повлечь снижение ставок по гривневым депозитам и кредитам на 3-4 п. п.).

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