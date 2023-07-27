Продать доллар в среднем можно по курсу 36,90 грн, евро - 41,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 27 июля, ослабился на 15 копеек - до 37,55 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни ослабился на 10 копеек - до 41,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

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Курс валют в "Приатбанке" - последние данные

Как сообщал УНИАН, 26 июля курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 10 копеек - до 37,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении также вырос на 10 копеек и составил 41,70 грн/евро.

Что будет с курсом валют в Украине - прогноз эксперта

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе коридор допустимых колебаний будет в пределах 37-38 грн/долл. и 41-42, 5 грн/евро, текущие (ежедневные) колебания будут незначительными - в пределах 0,1-0,3 грн, а экономически обоснованный спред (разница между курсом покупки и продажи) будет на уровне 0,15-0,25 грн.

По словам эксперта, наличный курс доллара, как и в течение всего июля, будет тяготеть к нижней отметке коридора, а курс евро будет зависеть от международного курса пары доллар/евро.

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