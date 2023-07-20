В дальнейшем стоит ожидать дальнейшие шаги НБУ по валютной либерализации.

Завершение июля станет дополнительным свидетельством длительной стабильности на валютном рынке: наличный курс будет находится в новых, максимально приближенных к официальному курсу пределах: 36,7-37,3 грн/долл. и 41-42 грн/евро

Как отметил в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, текущие колебания курсов сократятся до 0,1-0,3 грн, а разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15 - 0,25 грн. Лесовой отметил еще одну положительную тенденцию-рост доходности украинских евробондов, что означает рост положительных ожиданий от украинской экономики.

"Такая достаточно позитивная ситуация на рынке существенно влияет на размер инфляции: с начала года она составляет 4,6%, а в годовом измерении она уже сократилась до 12,8%. Понимаем, что низкая инфляция и ощущение стабильности позволяет гражданам пользоваться депозитными и кредитными программами без опасений за собственные средства. Кроме того," незаметная "инфляция - это перспектива развития любых сфер бизнеса: несмотря на "военные" обстоятельства, начинает работать стратегия развития, а не тактика выживания", - сказал банкир.

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Среди главных причин длительной стабильности на валютном рынке эксперт выделил значительные объемы макрофинансовой помощи со стороны стран-партнеров и международных финансовых институтов (с начала года Украина уже получила почти 23 млрд долл. помощи) и постепенное развитие почти всех сфер экономики.

"Можно сделать вывод, что в течение следующей недели ситуация на наличном валютном рынке сохранит все признаки стабильности. Курсовые "коридоры" не изменятся: 36,7-37,3 грн/долл. и 41-42 грн/евро", - сказал Лесовой.

Он отметил, что в дальнейшем (в частности в августе) стоит ожидать дальнейшие шаги НБУ по валютной либерализации: ближе к осени вполне возможно возвращение к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют (иными словами рынок уже почти созрел до "единого" курса валют).

Что происходит на валютном рынке

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 20 июля, укрепился на 2 копейки – до 37,28 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 41,75 грн/евро.

Вчера, 19 июля, курс наличного доллара в "Приватбанке" подешевел на 5 копеек – до 37,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении подешевел также на 5 копеек – до 41,65 грн/евро.

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