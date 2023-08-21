Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

Наличный курс гривны к доллару у "Приватбанка" сегодня, 21 августа, подорожал на 25 копеек - до 38,05 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении подорожал на 5 копеек - до 41,80 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,35 гривен, евро - по курсу 40,80 гривен за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

Курс доллара в Украине

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 21 августа, ослабел на 15 копеек - до 38,25 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, по евро курс гривны ослабел на 5 копеек - до 41,80 грн за евро.

По словам директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, рост курса доллара с начала августа связан сразу с несколькими факторами. Начало тренда было заложено снижением учетной ставки, которое совпало с периодом выплат зарплат украинцам, поэтому ожидания участников рынка и дополнительная гривневая ликвидность несколько повысили спрос на валюту со стороны населения и дали возможность продавцам иностранной валюты включиться в игру на повышение.

Кроме этого, тренд к росту курса доллара поддержало также увеличение тревожности в обществе из-за приближения осени и ожидания повторения энергетического кризиса, что создает дополнительный спрос на валюту со стороны частных импортеров.

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