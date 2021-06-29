К ослаблению гривни ранее привело увеличение спроса на иностранную валюту на фоне низкой активности нерезидентов.

Увеличение спроса на иностранную валюту на фоне низкой активности нерезидентов привело к ослаблению гривни, но уже в прошлую пятницу, 25 июня, рынок стал возвращаться к более привычному преимуществу предложения, и на этой неделе гривня может вернуться к укреплению под влиянием нерезидентов и плательщиков налогов.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

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Отмечается, что прошлая неделя началась с продолжения ослабления курса гривни, и рост спроса на валюту привел к существенному давлению на гривню, для уменьшения которого Нацбанку пришлось продать из резервов почти 80 млн долл.

«По нашему мнению, ключевой спрос формировался компаниями, которые нуждались в валюте для выплаты дивидендов, к чему добавилась и спекулятивная составляющая. Всего в четверг (24 июня - ред.) объем покупки валюты клиентами банков вырос до 434 млн долл., что является самым большим объемом с начала мая. Мало того, покупка клиентами банков валюты была на 112 млн долл. больше, чем продажа, что является наибольшей разницей с начала года», - сказано в еженедельнике.

По словам экспертов ICU, изменение ситуации на рынке в пятницу 25 июня побудило НБУ выкупить 128 млн долл., что превысило объем продажи валюты за всю неделю. Так предложение могло вырасти только благодаря стечению во времени продажи валюты нерезидентами для участия в ОВГЗ аукционе, а также экспортерами для уплаты ежемесячных налогов или госкомпаниями для выплаты дивидендов в бюджет.

«Ведь бюджет в пятницу получил 16,6 млрд грн налогов и других платежей через налоговые органы, или более трети всех полученных налоговыми органами платежей с начала месяца. Поэтому в целом за неделю чистый выкуп валюты со стороны НБУ составил 48,5 млн долл., а курс гривни ослабился лишь на 0,22% до 27,33 грн/долл.», - сказано в еженедельнике.

Согласно сообщению, на этой неделе вероятным является возвращение нерезидентов к покупке ОВГЗ, а также состоятся традиционные для конца месяца уплаты ежемесячных налогов и выплаты заработной платы. Поэтому аналитики ожидают, что без избыточного спроса на валюту для дивидендов предложения валюты будет достаточно для возвращения курса к укреплению в направлении 27 грн/долл.

Курс на 30 июня

Национальный банк Украины на среду, 30 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк на прошлой неделе - с 22 по 25 июня - купил на межбанковском валютном рынке 113,8 млн долл. в резервы, а также провел интервенции по продаже валюты в объеме 79,5 млн долл. в поддержку гривни.

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Автор: Екатерина Жирий