Треть заявителей планируют приобрести жилье в Киеве и области.

Реализация программы "єОселя" для приобретения жилья на первичном рынке потребуется не менее 20-25 млрд грн - именно такой объем средств может удовлетворить накопленный кредитный спрос с начала действия программы льготной ипотеки на квартиры от застройщиков.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии первого заместителя председателя правления "Глобус Банка" Елены Дмитриевой. Она напомнила, что на льготную ипотеку от октября 2022 года направлено лишь чуть более 1,3 млрд грн, что удовлетворяет потребности менее 3% от более 35 тыс. обращений клиентов по этой программе. Это при том, что программа действует только для четырех категорий клиентов: военных, медиков, педагогов и ученых. В случае распространения действия программы на всех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, спрос на кредиты возрастет в десятки раз.

"Понимаем, что отсутствие источников финансирования является краеугольным камнем для эффективной реализации государственной ипотечной программы. В то же время даже из выделенных средств на первичный рынок деньги не поступают, поскольку все кредиты были направлены на уже построенные квартиры", - сказала Дмитриева.

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По ее оценке, по состоянию на начало мая 2023 года соотношение спроса на льготную ипотеку для приобретения квартир на первичном и вторичном рынках составляет 1 к 3: то есть, около 12 тыс. полученных заявок на кредиты по государственной программе касаются жилья на первичном рынке.

Эксперт подчеркнула, что клиенты по льготной ипотеке заинтересованы в приобретении объектов с высокой степенью готовности - 80% и выше с запланированным вводом в эксплуатацию до конца 2023 года.

"Прежде всего потенциальных заемщиков на первичном рынке интересуют 1,2 - комнатные квартиры площадью от 40-45 кв. м до 65-70 кв. м по цене в среднем от 1,5 млн грн до 2 млн грн", - отметила Дмитриева.

Кроме того, около 25% заявок на льготную ипотеку ориентировано на новостройки в западных областных центрах Украины (прежде всего речь идет о Львове, Ивано-Франковске, Луцке). Более 34% заявителей планируют приобрести жилье в Киеве и области, еще 8% приходится на Одессу и 6% на Днепр, около 3% - на Харьков и 24% на другие области.

По мнению эксперта, анонсированный перезапуск программы "єОселя" с акцентом на первичный рынок будет стимулировать активизацию на строительных площадках, а также может существенно увеличить спрос: уже сейчас около 30% потенциальных покупателей на первичном рынке жилья заинтересованы в приобретении квартир с помощью программы "єОселя". Кроме этого, ипотека для первичного рынка будет стимулировать развитие смежных отраслей экономики и обеспечит решение проблемы с трудоустройством внутренне перемещенных лиц.

"Государственная ипотека для первичного рынка позволит застройщикам увеличить темпы строительства, а значит это "затронет" касательные отрасли экономики: это и новые рабочие места, рост доходов граждан, а также налоговых отчислений и тому подобное. Именно поэтому перезапуск "єОселі" с акцентом на первичный рынок жилья может стать важным двигателем восстановления экономики страны", - резюмировала Дмитриева.

Программа ипотеки "єОселя"

Как сообщал УНИАН, программа доступной ипотеки "єОселя" заработала с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. Получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья могут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, ученые.

Позже программу "єОселя "запустили в приложении "Дия".

Ожидается, что во втором этапе программы доступной ипотеки смогут принять участие все украинцы, оформив кредит на жилье под 7% годовых.

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