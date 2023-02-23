Санкции внедряются сроком на 50 лет и будут применены ко всем банкам, зарегистрированным и находящимся в РФ.

Верховная Рада поддержала указ президента о применении экономических санкций против всех финансовых учреждений РФ, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 325 депутатов.

"Санкции вводятся сроком на 50 лет и будут применены ко всем банкам, зарегистрированным и находящимся в РФ, в частности: Центрального банка России; небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем; профессиональных участников фондового рынка; страховых компаний; инвестфондов; других финучреждений, которые зарегистрированы и предоставляют услуги в РФ", - отметил Железняк.

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Санкции Украины против российских банков - что известно

Накануне президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады проект постановления об утверждении решения СНБО о введении санкций против финансовых учреждений РФ.

Ограничения вводятся сроком на 50 лет против, в том числе, Центробанка РФ, небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, профессиональных участников фондового рынка, страховых компаний, инвестиционных фондов и других учреждений, зарегистрированных/ имеющих местонахождение в Российской Федерации, которые предоставляют финансовые услуги.

В частности, предусматривается приостановка операций с активами, принадлежащими банкам РФ, запрет на установление деловых отношений (в том числе корреспондентских отношений с банками РФ, запрет совершения сделок с банками РФ и другие меры.

10-й пакет санкций - ЕС готовит новые ограничения против агрессора

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

Страны ЕС просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

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