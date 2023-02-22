Предусматривается приостановление операций с активами, принадлежащими банкам РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против финансовых учреждений Российской Федерации сроком на 50 лет.

Соответствующий проект постановления №9045 от 22 февраля зарегистрирован на сайте парламента.

"Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) ко всем банкам, зарегистрированным/имеющим местонахождение в Российской Федерации, в том числе Центральному банку Российской Федерации, небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, профессиональным участникам фондового рынка, страховым компаниям, инвестиционным фондам и другим учреждениям, зарегистрированным/имеющим местонахождение в Российской Федерации, которые предоставляют финансовые услуги", - говорится в решении СНБО.

Видео дня

Предусматривается приостановление операций с активами, принадлежащими банкам РФ, запрет на установление деловых отношений (в том числе корреспондентских отношений) с банками РФ, запрет совершения сделок с банками РФ и другие меры.

Запрещена покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездной) ценных бумаг в пользу государства Украины.

Указом предусмотрено аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, и его участников. А также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

Также запрещается физическим и юридическим лицам совершать действия, приводящие к нарушению и избеганию введенных ограничений.

Как Россия обходит санкции

В начале полномасштабной войны в Украине ЕС, США, Канада, Япония, Швейцария и другие страны ввели рекордное количество санкций против РФ. РФ обогнала Иран и Северную Корею по количеству введенных ограничений. Под санкциями оказались российский центральный банк, политики и олигархи, российская нефть и нефтепродукты и так далее.

Спустя почти год после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, ее бюджет "просел" сразу по нескольким показателям: доход от экспорта упал в 4 раза, дефицит бюджета бьет рекорды.

В то же время доходы РФ от импорта просели только на 7,5% – за счет "параллельного импорта" и торговли с Турцией и Китаем. Эксперты выражают обеспокоенность по поводу способности Москвы уклоняться от санкций и переориентировать торговые пути.

В то же время, Россия продолжает закупать микрочипы у производителей из Нидерландов, несмотря на введенные санкции. В поставках микрочипов на российский рынок в обход западных санкций подозревается и немецкая компания Smart Impex. Фирмы-посредники для поставки микрочипов были созданы в Турции и Гонконге.

Ранее представитель Минфина США отправился в "турне" по таким странам, как Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турция, чтобы предупредить их о последствиях из-за обхода санкций против РФ.

18 февраля 2023 года заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил о том, что США следят за попытками России обойти санкции и принимают жесткие меры.

21 февраля 2023 года Нидерланды выступили с инициативой создания штаб-квартиры по борьбе с уклонением России от санкций.

10-й пакет санкций

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

Страны ЕС просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

Вас также могут заинтересовать новости: