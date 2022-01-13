12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров.

Новая система адресной поддержки украинцев обеспечит помощь необеспеченным слоям населения, особенно семьям с детьми, и будет стимулировать отечественного производителя, однако дотации государства будут распространяться только на социальные продукты.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявила старший экономист Центра экономической стратегии Александра Коломиец.

"Риску бедности в Украине часто подвергаются семьи с детьми, и концепт привязки помощи к расходам именно на питание будет работать на благосостояние детей и их полноценное физическое развитие", - подчеркнула Коломиец.

Как говорится в материале, на эти дотации из бюджета нельзя будет приобрести алкоголь, табак или другую продукцию, выходящую за пределы социальной категории.

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Согласно действующему законодательству, к социальным товарам в нашей стране относятся: гречка, сахар, макароны, пшеничная мука, молоко пастеризованное 2,5%, пшеничный батон, хлеб ржано-пшеничный, куриные яйца, мясо птицы, вода минеральная негазированная, масло сливочное и подсолнечное масло.

Мониторинг и госрегулирование цен:

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Продуктовые карточки в Украине:

11 января 2022 года появилась информация о том, что в Офисе президента обговаривают возможность введения в Украине талонов на питание.

Талоны на продукты питания получат граждане с низким доходом. Предполагается, что карточки будут существовать не только в бумажном виде, но и в электронном - в приложении "Дія".

Что можно будет купить на продуктовые карточки:

Продуктовые карточки будут действовать не на все продукты, а только на "социально значимые". К такому перечню относятся:

гречка;

сахар;

макароны;

пшеничная мука;

молоко пастеризованное 2,5%;

пшеничный батон;

хлеб ржано-пшеничный;

куриные яйца;

мясо птицы;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное 75,3%;

масло подсолнечное.

Кто получит талоны на еду:

Талоны будут предназначаться для малообеспеченных слоев населения. По разным подсчетам, на данный момент от 20% до 50% населения Украины нуждаются в помощи.

Коммунальную субсидию в Украине получают 2,5 миллиона домохозяйств. Поэтому можно ожидать, что и продуктовые карточки получат миллионы украинцев.

Во сколько введение продуктовых талонов обойдется Украине:

По оценкам экспертов, введение продуктовых талонов обойдется 50 млрд гривень. Эксперты предполагают, что другие социальные программы возможно придется урезать. Также есть опасения, что инициатива сильнее всего ударит по трудоспособному населению, которое является основным налогоплательщиком.