В Счетной палате допускают невыполнение бюджета-2020 в части доходов

Также глава Счетной палаты подчеркнул, что почти половина доходов общего фонда госбюджета за указанный период поступила от Нацбанка.

Бюджетная отчетность за январь-апрель свидетельствует о значительных рисках невыполнения государственного бюджета Украины в 2020 году, прежде всего, в части поступлений.

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Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты Украины со ссылкой на ее главу Валерия Пацкана.

Отмечается, что, учитывая негативные тенденции в экономике, состояние выполнения государственного бюджета на 2020 год в первом квартале и распространение коронавируса, в апреле этого года в закон о государственном бюджете были внесены изменения по уменьшению объема доходов на 120 миллиардов гривень и увеличению расходов на 82 миллиарда гривень.

"Согласно отчетности в апреле, почти половина доходов общего фонда получена от Национального банка, который перечислил весь объем средств за год, что свидетельствует о значительных рисках невыполнения в текущем году государственного бюджета, прежде всего в части поступлений", - цитирует пресс-служба Пацкана.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые необходимы для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, и предусматривают повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 миллиардов гривень.

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